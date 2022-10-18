Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины

Причиной отказала стала высокая стоимость участия в конкурсе. По информации BBC, сумма взноса зависит от размера страны, но после дисквалификации страны-агрессора РФ в 2022 году взнос для некоторых стран увеличился.

Представители общественного вещателя Черногории в комментарии телеканалу заявили, что столкнулись с отсутствием заинтересованности со стороны спонсоров, поэтому решили направить деньги на "финансирование текущих и планируемых национальных проектов", а не на поездку своего представителя на "Евровидение 2023".

Общественный вещатель Северной Македонии заявил, что отказ от участия в конкурсе продиктован "увеличением регистрационного взноса и энергетическим кризисом в стране".

В публикации отмечается, что общая сумма регистрационных взносов составляет примерно £5 млн, при этом британский канал BBC заплатит от £8 млн до £17 млн за организацию мероприятия от имени Украины.