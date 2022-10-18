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18 октября, 2022
 
Новости

Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины

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"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания)
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания)
Фото: eurovision / Instagram

Черногория и Северная Македония не будут принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение 2023", который состоится в мае следующего года в Ливерпуле (Великобритания). Об этом со ссылкой на заявления национальных вещателей этих стран 17 октября сообщается на сайте британского канала BBC.

Причиной отказала стала высокая стоимость участия в конкурсе. По информации BBC, сумма взноса зависит от размера страны, но после дисквалификации страны-агрессора РФ в 2022 году взнос для некоторых стран увеличился.

Представители общественного вещателя Черногории в комментарии телеканалу заявили, что столкнулись с отсутствием заинтересованности со стороны спонсоров, поэтому решили направить деньги на "финансирование текущих и планируемых национальных проектов", а не на поездку своего представителя на "Евровидение 2023".

Общественный вещатель Северной Македонии заявил, что отказ от участия в конкурсе продиктован "увеличением регистрационного взноса и энергетическим кризисом в стране".

В публикации отмечается, что общая сумма регистрационных взносов составляет примерно £5 млн, при этом британский канал BBC заплатит от £8 млн до £17 млн за организацию мероприятия от имени Украины.

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.

Теги: Евровидение, Черногория, Ливерпуль, Северная Македония, Евровидение 2023
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