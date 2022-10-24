Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2022
 
Новости

Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2023" получили 384 заявки
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2023" получили 384 заявки
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Об этом сообщается 24 октября на странице организаторов.

В публикации отмечается, что ради безопасности участников и команды финал нацотбора пройдет в укрытии. 

Контекст:

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. Прием заявок на сайте eurovision.ua завершился 15 октября. Организаторы получили 384 заявки.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, конкурс, безопасность, нацотбор, финал, Евровидение 2023
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
Алеся БАЦМАН
  Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки
  Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу
Алеся БАЦМАН
"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом
"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
Алеся БАЦМАН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 