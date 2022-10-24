Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии

В публикации отмечается, что ради безопасности участников и команды финал нацотбора пройдет в укрытии.
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Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. Прием заявок на сайте eurovision.ua завершился 15 октября. Организаторы получили 384 заявки.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.