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27 октября, 2022
 
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Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Общественное 27 октября озвучило список украинских артистов, которые вошли в лонглист национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2023". Ролик с именами музыкантов опубликован на странице организаторов нацотбора в Facebook.

"Список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста", –  говорится в сообщении.

В лонглист вошли: 

  1. 2Tone;
  2. Angelina
  3. Dayton;
  4. Drevo;
  5. Elysees;
  6. Demchuk;
  7. Flinka;
  8. Havkа;
  9. Jerry Heil;
  10. Iana Kovaleva;
  11. Kozak Siromaha;
  12. Kruть;
  13. Lue Bason;
  14. Moisei;
  15. Olivan;
  16. Oohla;
  17. Oy Sound System;
  18. SASHA;
  19. Sereen;
  20. Sexnesc;
  21. Shy;
  22. Skylerr;
  23. Sowa;
  24. Tember Blanche;
  25. Tery;
  26. Tvorchi;
  27. Victoria Niro;
  28. Vynohradova;
  29. Zetetics;
  30. Лилу45;
  31. Макс Пташник;
  32. Мия Рамари;
  33. Роялькит;
  34. Саша Фадеева;
  35. Тонка;
  36. Циферблат.
https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/videos/2210669215777400/

Контекст:

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии. 

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, Макс Пташник, нацотбор, Jerry Heil, Tvorchi, Kruть, финал
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