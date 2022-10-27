Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"

"Список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста", – говорится в сообщении.
В лонглист вошли:
Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки.
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.