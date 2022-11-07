Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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Названы имена троих судей украинского нацотбора на "Евровидение 2023"

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Участие в голосовании за членов жюри украинского нацотбора приняли свыше 505 тыс. человек
Участие в голосовании за членов жюри украинского нацотбора приняли свыше 505 тыс. человек
Фото: diia.gov.ua

7 ноября в 10.00 завершилось голосование в приложении "Дія" за судей украинского нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2023". Ими стали украинская певица Джамала (15,71%), фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина (15,69%) и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя (17,41%).

Участие в голосовании приняли 505 536 человек. 

На членство в жюри кроме Джамалы, Саниной и Тополи претендовали:

  • Тина Кароль (15,68%);
  • солистка группы Go-A Катерина Павленко (9,19%);
  • Злата Огневич (6,09%); 
  • фронтмен "Другої ріки" Валерий Харчишин (5,78%);
  • Михаил Хома, выступающий под сценическим псевдонимом Dzidzio (12,6%);
  • хореограф Константин Томильченко (1,85%).

Всеукраинское голосование за членов жюри проводилось впервые. Ранее судей назначало Общественное.

Скриншот: diia.gov.ua / Instagram
Скриншот: diia.gov.ua

Контекст:

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистовСписок финалистов будет объявлен до 17 ноября.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии. 

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, нацотбор, жюри, Евровидение 2023
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