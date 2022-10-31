Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
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Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"

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Тина Кароль может оказаться в числе членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль может оказаться в числе членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Фото: Тіна Кароль / Facebook

31 октября в украинском приложении "Дія" началось голосование за членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Об этом в своем Talegram-канале сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Три артиста с самым большим рейтингом войдут в состав жюри нацотбора", – отметил он. 

Федоров подчеркнул, что принять участие в голосовании до 7 ноября включительно могут все украинцы, независимо от места проживания. 

Выбрать можно только один раз и одного эксперта.

Всего на членство в жюри нацотбора претендуют девять украинских артистов:

  • Джамала;
  • Тина Кароль;
  • солистка группы Go-A Катерина Павленко;
  • Злата Огневич; 
  • фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина; 
  • фронтмен "Другої ріки" Валерий Харчишин;
  • фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя;
  • Михаил Хома, выступающий под сценическим псевдонимом Dzidzio;
  • Константин Томильченко.

Контекст:

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистовСписок финалистов будет объявлен до 17 ноября.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии. 

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, рейтинг, конкурс, Тина Кароль, The Hardkiss, Тарас Тополя, Антитіла, Dzidzio, Юлия Санина, Валерий Харчишин, Константин Томильченко, нацотбор, Михаил Федоров, жюри, Go-A, Михаил Хома
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