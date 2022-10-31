Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"

Тина Кароль может оказаться в числе членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Фото: Тіна Кароль / Facebook

"Три артиста с самым большим рейтингом войдут в состав жюри нацотбора", – отметил он.

Федоров подчеркнул, что принять участие в голосовании до 7 ноября включительно могут все украинцы, независимо от места проживания.

Выбрать можно только один раз и одного эксперта.

Всего на членство в жюри нацотбора претендуют девять украинских артистов: