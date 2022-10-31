Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"

"Три артиста с самым большим рейтингом войдут в состав жюри нацотбора", – отметил он.
Федоров подчеркнул, что принять участие в голосовании до 7 ноября включительно могут все украинцы, независимо от места проживания.
Выбрать можно только один раз и одного эксперта.
Всего на членство в жюри нацотбора претендуют девять украинских артистов:
Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистов. Список финалистов будет объявлен до 17 ноября.
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.