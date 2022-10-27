"Не удивлена". Katya Chilly высказалась о первых итогах нацотбора на "Евровидение 2023". Она подавала заявку, но не прошла отбор

"Наша песня снова не прошла первый отборочный на "Евровидение". Ну и ладно. Нет, не горько, не удивлена. Посмотрю, кто пройдет", – написала певица.

Контекст:

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистов. Список финалистов будет объявлен до 17 ноября.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.