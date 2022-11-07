"Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня". Злата Огневич высказалась о результатах голосования за судей нацотбора

Победителями голосования стали украинская певица Джамала (15,71%), фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина (15,69%) и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя (17,41%).
Злата Огневич, которая также была в числе кандидатов в судейское кресло нацотбора, набрала 6,09% голосов. Всего в голосовании приняло участие более 500 тыс. украинцев.
"Такую поддержку я давно не получала. Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня, – написала артистка. – В этом году в жюри будут самые достойные, потому что их справедливо выбрали люди".
Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистов. Список финалистов будет объявлен до 17 ноября.
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.