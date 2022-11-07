Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
Новости

"Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня". Злата Огневич высказалась о результатах голосования за судей нацотбора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Злата Огневич: Такую поддержку я давно не получала
Злата Огневич: Такую поддержку я давно не получала
Фото: Zlata Ognevich / Facebook

Украинская певица Злата Огневич 7 ноября прокомментировала в Facebook результаты голосования украинцев за кандидатов в члены жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023".

Победителями голосования стали украинская певица Джамала (15,71%), фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина (15,69%) и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя (17,41%).

Злата Огневич, которая также была в числе кандидатов в судейское кресло нацотбора, набрала 6,09% голосов. Всего в голосовании приняло участие более 500 тыс. украинцев.

"Такую поддержку я давно не получала. Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня, – написала артистка. – В этом году в жюри будут самые достойные, потому что их справедливо выбрали люди".

https://www.facebook.com/ZlataOgnevichOfficial/posts/pfbid0DsiR3HfLau3J3vnvhK9f7cicd3NSMrberPDzvmVZYJWQ4cyi5ncRC3AqfosGPxDZl

Контекст:

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистовСписок финалистов будет объявлен до 17 ноября.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, конкурс, Джамала, голосование, Злата Огневич, The Hardkiss, Тарас Тополя, Антитіла, певица, Юлия Санина, нацотбор, жюри
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
Алеся БАЦМАН
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Елена ПОСКАННАЯ
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть навыки". Мадонна показала, как ее приемная дочь-афроамериканка пробует себя в качестве диджея
"Есть навыки". Мадонна показала, как ее приемная дочь-афроамериканка пробует себя в качестве диджея
"Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня". Злата Огневич высказалась о результатах голосования за судей нацотбора
"Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня". Злата Огневич высказалась о результатах голосования за судей нацотбора
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги перед камерой. Фото
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги перед камерой. Фото
"Такие ноги слабость каждого мужчины!" Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась в мини-платье с поднятой ногой
"Такие ноги – слабость каждого мужчины!" Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась в мини-платье с поднятой ногой
"Красавчик и умница. Мама гордится". 41-летний Кулеба сменил прическу и обновил аватарку в соцсети
"Красавчик и умница. Мама гордится". 41-летний Кулеба сменил прическу и обновил аватарку в соцсети
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась сидя на столе. Фото
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась сидя на столе. Фото
"Это был самый сложный забег". Анатолий Анатолич пробежал марафон в Нью-Йорке в поддержку ВСУ
"Это был самый сложный забег". Анатолий Анатолич пробежал марафон в Нью-Йорке в поддержку ВСУ
Невзоров опубликовал фото со своей третьей женой
Невзоров опубликовал фото со своей третьей женой
Осадчая: Что не так с российскими звездами? Они отравлены пропагандой, держатся за деньги
Осадчая: Что не так с российскими звездами? Они отравлены пропагандой, держатся за деньги
42-летняя Дочь Ющенко сделала селфи в полумраке с травмированной рукой
42-летняя Дочь Ющенко сделала селфи в полумраке с травмированной рукой
"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской
"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской
Сбежавшая по израильскому паспорту за границу Собчак пешком вернулась в РФ – росСМИ
Сбежавшая по израильскому паспорту за границу Собчак пешком вернулась в РФ – росСМИ
Мирзоян выступил перед военными в Донецкой области
Мирзоян выступил перед военными в Донецкой области
Названы имена троих судей украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена троих судей украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери
В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери
"Сексуальное тело и женщина". 53-летняя Лопес показала, как выглядела 20 лет назад
"Сексуальное тело и женщина". 53-летняя Лопес показала, как выглядела 20 лет назад
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 