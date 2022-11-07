"Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня". Злата Огневич высказалась о результатах голосования за судей нацотбора

Злата Огневич: Такую поддержку я давно не получала Фото: Zlata Ognevich / Facebook

Победителями голосования стали украинская певица Джамала (15,71%), фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина (15,69%) и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя (17,41%).

Злата Огневич, которая также была в числе кандидатов в судейское кресло нацотбора, набрала 6,09% голосов. Всего в голосовании приняло участие более 500 тыс. украинцев.

"Такую поддержку я давно не получала. Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня, – написала артистка. – В этом году в жюри будут самые достойные, потому что их справедливо выбрали люди".