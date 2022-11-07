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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ракетного обстрела Киева пятилетний ребенок остался сиротой: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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По словам отца Леонтьевой, узнав о взрывах возле Киевского университета имени Шевченко, он начал звонить дочери, но она не отвечала
По словам отца Леонтьевой, узнав о взрывах возле Киевского университета имени Шевченко, он начал звонить дочери, но она не отвечала
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

10 октября во время массированного ракетного обстрела Киева российскими оккупантами погибла 36-летняя врач-гематолог клиники "Охматдет" Оксана Леонтьева. Ее пятилетний сын Григорий остался сиротой – отец ребенка умер год назад. Историю семьи послу музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, украинскому журналисту Алексею Суханову рассказал отец Леонтьевой.

Он отметил, что решился на это после того, как увидел, что во время голосования на заседании эстонского парламента за признание России страной-террористом депутат вышел на трибуну со снимком, на котором была запечатлена его погибшая дочь.

По словам отца Леонтьевой, 10 октября, узнав, о взрывах возле Киевского университета имени Шевченко, он начал звонить дочери, но она не отвечала. Уже на месте трагедии ему сказали, что авто его дочери сгорело. Тогда погибло еще шесть мирных жителей Киева.

У отца Леонтьевой остались кадры последних секунд ее жизни, снятые на камеру наблюдения. Она погибла в 8:19:19. 

"Я сказал Грише, что мама ехала на работу, лечить детишек. Рядом упала российская ракета. И теперь мама вместе с папой на небе. Внук спросил: "А она успела помочь деткам?" – рассказал Суханову отец Леонтьевой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетамиМассированным обстрелам со стороны РФ подверглись КиевЛьвовДнепр, Хмельницкий, ЖитомирХарьков и другие города.

Известно, что в столице погибло минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения.

Теги: Киев, взрыв, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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