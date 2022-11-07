После ракетного обстрела Киева пятилетний ребенок остался сиротой: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

По словам отца Леонтьевой, узнав о взрывах возле Киевского университета имени Шевченко, он начал звонить дочери, но она не отвечала Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Он отметил, что решился на это после того, как увидел, что во время голосования на заседании эстонского парламента за признание России страной-террористом депутат вышел на трибуну со снимком, на котором была запечатлена его погибшая дочь.

По словам отца Леонтьевой, 10 октября, узнав, о взрывах возле Киевского университета имени Шевченко, он начал звонить дочери, но она не отвечала. Уже на месте трагедии ему сказали, что авто его дочери сгорело. Тогда погибло еще шесть мирных жителей Киева.

У отца Леонтьевой остались кадры последних секунд ее жизни, снятые на камеру наблюдения. Она погибла в 8:19:19.

"Я сказал Грише, что мама ехала на работу, лечить детишек. Рядом упала российская ракета. И теперь мама вместе с папой на небе. Внук спросил: "А она успела помочь деткам?" – рассказал Суханову отец Леонтьевой.

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