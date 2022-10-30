"Дом сгорел за 20 минут с вещами и документами. Наш пес погиб". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

По словам Выговской, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину она забрала к себе внучку и питбуля по кличке Ричи, а затем все вместе переехали к друзьям, которые жили возле порта. Там они впервые увидели, как Мариуполь обстреливают с моря.
"Единственный светлый день был 8 марта. Мы его никогда не забудем. Отец хозяина дома обменял 10 яиц на букет желто-красных тюльпанов. Это был самый дорогой подарок за всю жизнь", – вспоминает героиня истории.
Выговская рассказала, что перед обстрелами города их собаки поднимали лай, после чего они будили детей и ложились на пол подальше от окон. 22 марта, когда дети вышли из кухни, пообедав, туда попал обломок снаряда. В следующий раз прилетело в комнату и огород. Последний прилет был в котел – тогда загорелся дом.
"В дверь выйти мы не смогли, выбирались через окно. Страшнее всего было, когда Алиса кричала: "Делай, что хочешь, но забери меня отсюда!" Дом сгорел за 20 минут с вещами и документами. Наш пес погиб", – рассказала Выговская.
В день, когда они запланировали выезд, оккупанты начали бомбардировку порта, а на постах Выговской не верили, что Алиса – ее внучка, так как у них не осталось документов.
В настоящее время женщина со своей внучкой находятся в безопасности.
"Мечтаем вернуться в Мариуполь – в свой родной, украинский город", – говорится Выговская.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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