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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дом сгорел за 20 минут с вещами и документами. Наш пес погиб". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Выговская с внучкой Алисой: Мечтаем вернуться в Мариуполь в свой родной, украинский город
Выговская с внучкой Алисой: Мечтаем вернуться в Мариуполь – в свой родной, украинский город
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Оксана Выговская вместе с внучкой Алисой выехали из Мариуполя 24 марта. О том, как выскакивали из горящего дома, чуть не попали под обстрел, проходили блокпосты без документов, они рассказали музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова во время отдыха и психологической реабилитации в летнем лагере по программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины".

По словам Выговской, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину она забрала к себе внучку и питбуля по кличке Ричи, а затем все вместе переехали к друзьям, которые жили возле порта. Там они впервые увидели, как Мариуполь обстреливают с моря.

"Единственный светлый день был 8 марта. Мы его никогда не забудем. Отец хозяина дома обменял 10 яиц на букет желто-красных тюльпанов. Это был самый дорогой подарок за всю жизнь", – вспоминает героиня истории.

Выговская рассказала, что перед обстрелами города их собаки поднимали лай, после чего они будили детей и ложились на пол подальше от окон. 22 марта, когда дети вышли из кухни, пообедав, туда попал обломок снаряда. В следующий раз прилетело в комнату и огород. Последний прилет был в котел – тогда загорелся дом.

"В дверь выйти мы не смогли, выбирались через окно. Страшнее всего было, когда Алиса кричала: "Делай, что хочешь, но забери меня отсюда!" Дом сгорел за 20 минут с вещами и документами. Наш пес погиб", – рассказала Выговская.

В день, когда они запланировали выезд, оккупанты начали бомбардировку порта, а на постах Выговской не верили, что Алиса – ее внучка, так как у них не осталось документов.

В настоящее время женщина со своей внучкой находятся в безопасности.

"Мечтаем вернуться в Мариуполь – в свой родной, украинский город", – говорится Выговская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, Мариуполь, война России против Украины
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