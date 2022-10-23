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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Второй раз сбежали от войны: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Дешкан: Для меня дети это все
Дешкан: Для меня дети – это все
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Семья Дешкан переехала из временно оккупированного Донецка в город Васильевка Запорожской области в 2015 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину им пришлось переехать в Запорожье. В рамках информационного партнерства с "Радіо Свобода" история семьи Дешкан стала частью архива музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам Алины Дешкан, в 2014 году российские оккупанты не обстреливали Донецк так, как обстреливали Васильевку после полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому, подчеркивает женщина, они жили в городе "относительно нормально", пока она не забеременела.

Дешкан признается, что не хотела, чтобы будущий ребенок родился в "ДНР", поэтому в мае 2015 года семья переехала в Васильевку Запорожской области. Там же у пары спустя три года после рождения первенца родился и второй ребенок.

Когда в первые дни марта российские военные оккупировали Васильевку, в населенном пункте начались проблемы со связью, не хватало продуктов, лекарств, медицинской помощи.

"Больше волновалось за детей, чем за себя. Девочки очень боялись взрывов и говорили: "Мама, я не хочу умирать". Для меня дети – это все", – говорила Дешкан.

Семья приняла решение покинуть город и перебраться в Запорожье после того, как в общежитие рядом с их домом попала ракета.

Сейчас Дешкан мечтает о том, чтобы после победы над российскими оккупантами вернуться в Донецк.

"У меня болит душа за город. Понимаю, пока там не будет Украины, мы не вернемся. Знаю, что за нами победа. Верю в ВСУ, молимся за них. Я верю, что наша страна будет процветать", – сказала Дешкан.

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, Васильевка, ДНР, ВСУ, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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