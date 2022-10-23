Второй раз сбежали от войны: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Дешкан: Для меня дети – это все Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

По словам Алины Дешкан, в 2014 году российские оккупанты не обстреливали Донецк так, как обстреливали Васильевку после полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому, подчеркивает женщина, они жили в городе "относительно нормально", пока она не забеременела.

Дешкан признается, что не хотела, чтобы будущий ребенок родился в "ДНР", поэтому в мае 2015 года семья переехала в Васильевку Запорожской области. Там же у пары спустя три года после рождения первенца родился и второй ребенок.

Когда в первые дни марта российские военные оккупировали Васильевку, в населенном пункте начались проблемы со связью, не хватало продуктов, лекарств, медицинской помощи.

"Больше волновалось за детей, чем за себя. Девочки очень боялись взрывов и говорили: "Мама, я не хочу умирать". Для меня дети – это все", – говорила Дешкан.

Семья приняла решение покинуть город и перебраться в Запорожье после того, как в общежитие рядом с их домом попала ракета.

Сейчас Дешкан мечтает о том, чтобы после победы над российскими оккупантами вернуться в Донецк.

"У меня болит душа за город. Понимаю, пока там не будет Украины, мы не вернемся. Знаю, что за нами победа. Верю в ВСУ, молимся за них. Я верю, что наша страна будет процветать", – сказала Дешкан.