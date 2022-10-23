"Это непридуманная история о потерях". Актер из Мариуполя рассказал о пережитом музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Гриценко: Этот спектакль – не просто спектакль. Это то, что происходит и происходило с жителями нашей страны Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Участник спектакля, украинский актер Дмитрий Гриценко рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова о своем опыте выживания в Мариуполе во время оккупации.

По словам актера, его монолог в спектакле – это описание реальных событий, которые произошли с ним в Мариуполе.

"Этот спектакль – не просто спектакль. Это то, что происходит и происходило с жителями нашей страны. Мой монолог, как и монологи моих партнеров, друзей и актеров, – о том, как мы жили и выживали в Мариуполе во время блокады, которая продолжается, к сожалению, до сих пор. Это непридуманная история о переживаниях, болях и потерях, – говорит Гриценко. – Благодаря музею мы путешествуем по городам нашей страны со своим спектаклем, чтобы как можно больше людей услышали и увидели нашу историю".

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