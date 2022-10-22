ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пережил плен в Буче: новая история в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Гапченко: Мы каждый день молились о том, чтобы выжить
Дмитрий Гапченко: Мы каждый день молились о том, чтобы выжить
Фото: civilvoicesmuseum.org

Дмитрий Гапченко пережил многочисленные обстрелы, угрозы и сбежал из российского плена. Он остался в Буче, чтобы помогать горожанам. Своей историей о пережитом Дмитрий поделился с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Мы проснулись в 4.30 утра 24 февраля от взрывов: начались боевые действия, штурм аэропорта Гостомеля. С того дня взрывы не заканчивались до момента деоккупации", – вспоминает мужчина.

Он рассказал, что в городе оставалось много людей, в первые дни из города выехало около 15% человек. Большинство просто не могло поверить в происходящее. Но через несколько дней эвакуироваться было уже очень опасно: машины расстреливали, город оккупировали, постоянно шли бои. В Буче исчез свет, были перебиты коммуникации. В городском совете, где работает Дмитрий, создали центр помощи жителям и колл-центр, где можно получить информацию и психологическую поддержку.

"Первый коридор должен был состояться 9 марта, но оккупанты не разрешили проехать автобусам, и люди поехали на автомобилях, по своему усмотрению. Очень опасно, но им удалось. Я это знаю, потому что тогда уехали мои дети и жена", – вспоминает Дмитрий.

Сам он не рассматривал выезд, каждое утро с коллегами приходил в горсовет разгружать автобусы с гуманитарной помощью. 15 марта пришли оккупанты и забрали в плен трех охранников, двух работников и волонтера. Одним из работников был Дмитрий.

"Связали руки, завязали глаза, поставили у стены. Мы ждали капитана, который должен нас допрашивать, но он не пришел. Нас перевели в подвал, развязали. Мы понимали, что нужно искать способ выбраться", – рассказывает мужчина.

Дмитрий признается, что страшно было тогда, когда ждали допроса. Каждый думал о родных. Оккупанты между собой обсуждали, что пленных просто вывезут в лес и убьют. Дмитрий переживал за то, что тела никогда не найдут и жена и дети не узнают, где он похоронен. Но утром мужчины воспользовались шансом: многие военные уехали, охраняли их не очень внимательно, так что удалось выйти на улицу вне зоны осмотра снайперов и разойтись в разные стороны. 

"Кто не почувствовал оккупации, тот не поймет, как было тяжело. Мы каждый день молились о том, чтобы выжить. Я смог прийти в себя через два-три месяца, но след от пережитого остается до сих пор. Однако нужно жить и бороться", – говорит Дмитрий.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Контекст:

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля регион освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.

Теги: оккупация, плен, пленные, Фонд Рината Ахметова, Буча, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
"Ким не меняется значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Ким не меняется – значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
Джеджула официально развелся с женой
Джеджула официально развелся с женой
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (334286)
2
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (284765)
3
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (119886)
4
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (96627)
5
Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади (72012)
6
40-летняя Мейхер в откровенном декольте позировала с поднятой ногой (47363)
7
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода (41439)
8
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей" (41116)
 
 
 
 