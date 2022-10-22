Пережил плен в Буче: новая история в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Дмитрий Гапченко: Мы каждый день молились о том, чтобы выжить Фото: civilvoicesmuseum.org

"Мы проснулись в 4.30 утра 24 февраля от взрывов: начались боевые действия, штурм аэропорта Гостомеля. С того дня взрывы не заканчивались до момента деоккупации", – вспоминает мужчина.

Он рассказал, что в городе оставалось много людей, в первые дни из города выехало около 15% человек. Большинство просто не могло поверить в происходящее. Но через несколько дней эвакуироваться было уже очень опасно: машины расстреливали, город оккупировали, постоянно шли бои. В Буче исчез свет, были перебиты коммуникации. В городском совете, где работает Дмитрий, создали центр помощи жителям и колл-центр, где можно получить информацию и психологическую поддержку.

"Первый коридор должен был состояться 9 марта, но оккупанты не разрешили проехать автобусам, и люди поехали на автомобилях, по своему усмотрению. Очень опасно, но им удалось. Я это знаю, потому что тогда уехали мои дети и жена", – вспоминает Дмитрий.

Сам он не рассматривал выезд, каждое утро с коллегами приходил в горсовет разгружать автобусы с гуманитарной помощью. 15 марта пришли оккупанты и забрали в плен трех охранников, двух работников и волонтера. Одним из работников был Дмитрий.

"Связали руки, завязали глаза, поставили у стены. Мы ждали капитана, который должен нас допрашивать, но он не пришел. Нас перевели в подвал, развязали. Мы понимали, что нужно искать способ выбраться", – рассказывает мужчина.

Дмитрий признается, что страшно было тогда, когда ждали допроса. Каждый думал о родных. Оккупанты между собой обсуждали, что пленных просто вывезут в лес и убьют. Дмитрий переживал за то, что тела никогда не найдут и жена и дети не узнают, где он похоронен. Но утром мужчины воспользовались шансом: многие военные уехали, охраняли их не очень внимательно, так что удалось выйти на улицу вне зоны осмотра снайперов и разойтись в разные стороны.

"Кто не почувствовал оккупации, тот не поймет, как было тяжело. Мы каждый день молились о том, чтобы выжить. Я смог прийти в себя через два-три месяца, но след от пережитого остается до сих пор. Однако нужно жить и бороться", – говорит Дмитрий.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

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