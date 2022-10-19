СБУ задержала жителя Бучи, который помогал оккупантам, а потом вступил в добробат

По информации СБУ, мужчина участвовал в карательных рейдах оккупантов, а также помогал выявлять и физически уничтожать украинцев.
"Он по собственной инициативе предложил свою помощь России, после чего ему выдали оружие, военную форму российского образца и "инструкции" по дальнейшим действиям против украинских защитников. Установлено, что находясь на вражеском БТРе совместно с рашистами, он ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов ТрО", – говорится в сообщении.
В случае захвата Киевской области мужчина хотел войти в состав оккупационной администрации. Однако после освобождения области от российских войск он не только остался, но и пытался скрыть свои преступления, вступив в добробат.
Позже он хотел восстановить связь с оккупантами, чтобы передавать им разведданные, однако СБУ его разоблачила. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – наказание до 15 лет тюрьмы.
Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля область освободили от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.