Руководство "Антонова" не предприняло мер по сохранению самолета "Мрія" – СБУ

Об этом 18 октября в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.
"Сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса генпрокурора провели ряд обысков в рамках соответствующего уголовного производства. Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предупреждения государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета, – говорится в сообщении. – Также отдельные работники предприятия долго препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению Ан-225 и нескольких самолетов".
Отмечается, что правоохранители изучают дополнительные детали дела и проводят экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
В то же время в ходе расследования был разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста бывший гендиректор ГП, добавили в СБУ.
"В марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник. Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей", – подчеркнули в спецслужбе.
Экс-директор уже уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через госграницу).
"Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении Ан-225 "Мрія", – сказано в сообщении.
Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук.
Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".
29 марта "Укробороном" отстранил от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова.