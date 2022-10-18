Руководство "Антонова" не предприняло мер по сохранению самолета "Мрія" – СБУ

Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля Фото: EPA

Об этом 18 октября в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса генпрокурора провели ряд обысков в рамках соответствующего уголовного производства. Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предупреждения государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета, – говорится в сообщении. – Также отдельные работники предприятия долго препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению Ан-225 и нескольких самолетов".

Отмечается, что правоохранители изучают дополнительные детали дела и проводят экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

В то же время в ходе расследования был разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста бывший гендиректор ГП, добавили в СБУ.

"В марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник. Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей", – подчеркнули в спецслужбе.

Экс-директор уже уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через госграницу).

"Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении Ан-225 "Мрія", – сказано в сообщении.