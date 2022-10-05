Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2022
 
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Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников

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Карпа: Мы выступаем за то, чтобы российскую культуру поставили на паузу до окончания войны, до выплаты репараций, до освобождения военнопленных, до возвращения депортированных людей
Карпа: Мы выступаем за то, чтобы российскую культуру поставили на паузу до окончания войны, до выплаты репараций, до освобождения военнопленных, до возвращения депортированных людей
Фото: qarpa / Instagram

Украинская писательница Ирэна Карпа 2 октября в интервью "BBC News Україна" заявила, что мир должен оградить себя от российской культуры как минимум до победы Украины над российскими оккупантами.

Писательница уверена, что для этого украинцам надо пропагандировать на международном уровне не отмену российской культуры в целом, а лоббировать введение так называемого культурного карантина.

"Здесь нам надо быть достаточно хитрыми и дипломатичными. Когда говоришь "кенселинг культуры", это вызывает ассоциации с неумными людьми, которые сейчас кенселят все подряд. Этого надо избегать. Это понятно нам, почему мы выступаем за кенселинг,  потому что это культура воров и насильников и никаким [российским писателем Федором] Достоевским это не припудришь. Но то, что надо говорить наружу,  что мы выступает не за кенселинг, а за культурный карантин. Цивилизованный мир надо оградить от всего российского, – сказала Карпа.  Мы выступаем за то, чтобы российскую культуру поставили на паузу до окончания войны, до выплаты репараций, до освобождения военнопленных, до возвращения депортированных людей, до оглашения приговоров за военные преступления".

По словам Карпы, только после этого она готова будет сесть за стол с представителями российской культуры, чтобы понять, почему так произошло.

"После Бучи не может быть ни единого сантимента к российской культуре", – отметила украинская писательница.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие организаторы концертов в знак протеста против российской агрессии отменили выступления российских артистов за границей, а мировые знаменитости отказались выступать в РФ.

Теги: Буча, война России против Украины, Ирэна Карпа
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