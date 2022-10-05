Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников

Карпа: Мы выступаем за то, чтобы российскую культуру поставили на паузу до окончания войны, до выплаты репараций, до освобождения военнопленных, до возвращения депортированных людей Фото: qarpa / Instagram

Писательница уверена, что для этого украинцам надо пропагандировать на международном уровне не отмену российской культуры в целом, а лоббировать введение так называемого культурного карантина.

"Здесь нам надо быть достаточно хитрыми и дипломатичными. Когда говоришь "кенселинг культуры", это вызывает ассоциации с неумными людьми, которые сейчас кенселят все подряд. Этого надо избегать. Это понятно нам, почему мы выступаем за кенселинг, – потому что это культура воров и насильников и никаким [российским писателем Федором] Достоевским это не припудришь. Но то, что надо говорить наружу, – что мы выступает не за кенселинг, а за культурный карантин. Цивилизованный мир надо оградить от всего российского, – сказала Карпа. – Мы выступаем за то, чтобы российскую культуру поставили на паузу до окончания войны, до выплаты репараций, до освобождения военнопленных, до возвращения депортированных людей, до оглашения приговоров за военные преступления".

По словам Карпы, только после этого она готова будет сесть за стол с представителями российской культуры, чтобы понять, почему так произошло.

"После Бучи не может быть ни единого сантимента к российской культуре", – отметила украинская писательница.