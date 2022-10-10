"Соседи выпрыгивали из окон и погибали". Актер из Мариуполя рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова о пережитом в городе

"Сыпались стекла, загорелся четвертый этаж, в подъезд ворвались оккупанты. Соседи выпрыгивали из окон и погибали", – рассказал фотограф.
О пережитом актер теперь рассказывает на сцене в театральной постановке "Лицо цвета войны".
"Иногда было чувство тупика. И в то же время ты понимаешь, что утром надо встать, развести огонь, вскипятить воду, нагреть чайник, накормить детей, перевязать им раны. Постоянно были задачи, они помогали отвлечься", – отмечает он.
По словам Сосновского, все жители оккупированного города ждали утра, радуясь тому, что остались живы после ночных обстрелов.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.