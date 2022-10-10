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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Соседи выпрыгивали из окон и погибали". Актер из Мариуполя рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова о пережитом в городе

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О пережитом Сосновский теперь рассказывает на сцене в театральной постановке "Лицо цвета войны"
О пережитом Сосновский теперь рассказывает на сцене в театральной постановке "Лицо цвета войны"
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Актер и фотограф из Мариуполя Игорь Сосновский находился в Мариуполе, когда город оккупировали российские войска. Он видел, как оккупанты на танке расстреляли многоэтажный дом. Свою историю Сосновский рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Сыпались стекла, загорелся четвертый этаж, в подъезд ворвались оккупанты. Соседи выпрыгивали из окон и погибали", – рассказал фотограф.

О пережитом актер теперь рассказывает на сцене в театральной постановке "Лицо цвета войны".

"Иногда было чувство тупика. И в то же время ты понимаешь, что утром надо встать, развести огонь, вскипятить воду, нагреть чайник, накормить детей, перевязать им раны. Постоянно были задачи, они помогали отвлечься", – отмечает он.

По словам Сосновского, все жители оккупированного города ждали утра, радуясь тому, что остались живы после ночных обстрелов.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/videos/665394004977767/

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины
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