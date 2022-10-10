"Соседи выпрыгивали из окон и погибали". Актер из Мариуполя рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова о пережитом в городе

О пережитом Сосновский теперь рассказывает на сцене в театральной постановке "Лицо цвета войны" Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

"Сыпались стекла, загорелся четвертый этаж, в подъезд ворвались оккупанты. Соседи выпрыгивали из окон и погибали", – рассказал фотограф.

О пережитом актер теперь рассказывает на сцене в театральной постановке "Лицо цвета войны".

"Иногда было чувство тупика. И в то же время ты понимаешь, что утром надо встать, развести огонь, вскипятить воду, нагреть чайник, накормить детей, перевязать им раны. Постоянно были задачи, они помогали отвлечься", – отмечает он.

По словам Сосновского, все жители оккупированного города ждали утра, радуясь тому, что остались живы после ночных обстрелов.