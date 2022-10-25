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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Выехали из-под обстрелов в Харькове: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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После нападения РФ на Украину Виктория Прокопенко с детьми некоторое время оставалась в Харькове
После нападения РФ на Украину Виктория Прокопенко с детьми некоторое время оставалась в Харькове
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

24 февраля, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, харьковчанка Виктория Прокопенко вместе с детьми проснулась от взрывов. Первое время семья пыталась обезопасить квартиру и запастись продуктами, отправляясь в магазин под обстрелами, но вскоре Прокопенко приняла решение ради детей покинуть обстреливаемый оккупантами город. Свою историю Виктория Прокопенко рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова во время отдыха по программе "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето детям Украины".

"В первый день мы пошли в магазин, чтобы хоть что-нибудь купить. Сзади артобстрелы, но мы идем, хотим ведь поесть. Тогда продуктов уже было немного. Хлеба вообще не было, если и появлялся – его покупали по 100 грн", – рассказывает сын Виктории Прокопенко Илья. 

Семья не знала, когда именно начнется очередной артобстрел, так как завод, который включал сирены, был уничтожен российской авиацией в первые дни войны. Из магазина мать с детьми возвращались домой либо сразу шли в подвал, чтобы спрятаться от обстрелов.

Когда родственница предложила семье уехать, они согласились. На тот момент в их доме уже не было света и отопления, ночью над городом летали истребители.

Из города выезжали на авто, сидя вчетвером. До места нового проживания семья добиралась пять дней, ночуя в авто.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, Харьков, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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