Выехали из-под обстрелов в Харькове: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

После нападения РФ на Украину Виктория Прокопенко с детьми некоторое время оставалась в Харькове Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

"В первый день мы пошли в магазин, чтобы хоть что-нибудь купить. Сзади артобстрелы, но мы идем, хотим ведь поесть. Тогда продуктов уже было немного. Хлеба вообще не было, если и появлялся – его покупали по 100 грн", – рассказывает сын Виктории Прокопенко Илья.

Семья не знала, когда именно начнется очередной артобстрел, так как завод, который включал сирены, был уничтожен российской авиацией в первые дни войны. Из магазина мать с детьми возвращались домой либо сразу шли в подвал, чтобы спрятаться от обстрелов.

Когда родственница предложила семье уехать, они согласились. На тот момент в их доме уже не было света и отопления, ночью над городом летали истребители.

Из города выезжали на авто, сидя вчетвером. До места нового проживания семья добиралась пять дней, ночуя в авто.

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