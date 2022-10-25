Выехали из-под обстрелов в Харькове: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"В первый день мы пошли в магазин, чтобы хоть что-нибудь купить. Сзади артобстрелы, но мы идем, хотим ведь поесть. Тогда продуктов уже было немного. Хлеба вообще не было, если и появлялся – его покупали по 100 грн", – рассказывает сын Виктории Прокопенко Илья.
Семья не знала, когда именно начнется очередной артобстрел, так как завод, который включал сирены, был уничтожен российской авиацией в первые дни войны. Из магазина мать с детьми возвращались домой либо сразу шли в подвал, чтобы спрятаться от обстрелов.
Когда родственница предложила семье уехать, они согласились. На тот момент в их доме уже не было света и отопления, ночью над городом летали истребители.
Из города выезжали на авто, сидя вчетвером. До места нового проживания семья добиралась пять дней, ночуя в авто.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.