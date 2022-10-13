"Я снимал Русе швы в подвале, она светила фонариком". Муж Писанки рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова их историю

По словам Исакова, в день смерти Писанка была счастлива, а вечером ей стало плохо Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

"Я снимал Русе швы в подвале, она светила фонариком от мобильного. Продезинфицировал пинцетики и ножницы. У нее только с одной стороны было 14 или 15 швов", – рассказал муж актрисы.

В первые дни войны, вспоминает Исаков, он записался в тероборону. От побратимов узнал, что в направлении их села из Ирпеня направляется колонна оккупантов. Чтобы не оказаться в окружении, Исаков принял решение вывезти жену и тещу в безопасное место.

Исаков рассказывает, что по пути уговорил Писанку пройти реабилитацию в Европе, поэтому они отвезли ее мать в пансионат, расположенный в западной части Украины, а сами отправились к границе.

"Перед границей Руслана села в коляску, я дал ей в руки ходунки, чтобы могла вставать. Одна маленькая сумка с документами – и больше ничего. Так она у меня и уехала", – рассказал Исаков.

По пути домой ему позвонили из пансионата и попросили забрать тещу, состояние которой сильно ухудшилось. Исаков рассказывает, что она умерла в его машине, уснув по дороге.

По его словам, спустя 10 дней после отъезда супруга сообщила ему, что у нее обнаружили опухоль, но медики говорили, что шансы побороть болезнь у актрисы велики. Исаков смог увидеть жену спустя полтора месяца после расставания, выехав из страны по запросу клиники.

"Руся уже была после третьей "химии". Я подстриг ее, привез парики. Она у меня выходила с разными прическами, в шляпке. Ничего никому не говорила и всегда улыбалась, даже когда ей было больно", – рассказал Исаков.

Он вспоминает, что в день смерти Писанка была счастлива. Они ездили на ярмарку, варили борщ, планировали будущее, а вечером она потеряла сознание и была госпитализирована.

По словам Исакова, когда он вошел в палату, подумал, что жена просто спит, и сел рядом.

"Вошла врач и говорит: "Ей уже не больно, ей хорошо". Я не сразу понял, думал, что подействовали лекарства. Так не стало Руси", – рассказал ее муж.