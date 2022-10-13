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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я снимал Русе швы в подвале, она светила фонариком". Муж Писанки рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова их историю

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По словам Исакова, в день смерти Писанка была счастлива, а вечером ей стало плохо
По словам Исакова, в день смерти Писанка была счастлива, а вечером ей стало плохо
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Муж покойной украинской актрисы и ведущей Русланы Писанки, строитель Игорь Исаков после полномасштабного вторжения РФ в Украину вынужден был на руках спустить в укрытие жену и ее мать, так как на тот момент обе женщины не могли передвигаться самостоятельно – у актрисы была сломана нога, а у ее матери ранее диагностировали четвертую степень рака. Свою историю Исаков рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Я снимал Русе швы в подвале, она светила фонариком от мобильного. Продезинфицировал пинцетики и ножницы. У нее только с одной стороны было 14 или 15 швов", – рассказал муж актрисы.

В первые дни войны, вспоминает Исаков, он записался в тероборону. От побратимов узнал, что в направлении их села из Ирпеня направляется колонна оккупантов. Чтобы не оказаться в окружении, Исаков принял решение вывезти жену и тещу в безопасное место. 

Исаков рассказывает, что по пути уговорил Писанку пройти реабилитацию в Европе, поэтому они отвезли ее мать в пансионат, расположенный в западной части Украины, а сами отправились к границе.

"Перед границей Руслана села в коляску, я дал ей в руки ходунки, чтобы могла вставать. Одна маленькая сумка с документами – и больше ничего. Так она у меня и уехала",  рассказал Исаков.

По пути домой ему позвонили из пансионата и попросили забрать тещу, состояние которой сильно ухудшилось. Исаков рассказывает, что она умерла в его машине, уснув по дороге. 

По его словам, спустя 10 дней после отъезда супруга сообщила ему, что у нее обнаружили опухоль, но медики говорили, что шансы побороть болезнь у актрисы велики. Исаков смог увидеть жену спустя полтора месяца после расставания, выехав из страны по запросу клиники.

"Руся уже была после третьей "химии". Я подстриг ее, привез парики. Она у меня выходила с разными прическами, в шляпке. Ничего никому не говорила и всегда улыбалась, даже когда ей было больно",  рассказал Исаков.

Он вспоминает, что в день смерти Писанка была счастлива. Они ездили на ярмарку, варили борщ, планировали будущее, а вечером она потеряла сознание и была госпитализирована.

По словам Исакова, когда он вошел в палату, подумал, что жена просто спит, и сел рядом.

"Вошла врач и говорит: "Ей уже не больно, ей хорошо". Я не сразу понял, думал, что подействовали лекарства. Так не стало Руси",  рассказал ее муж.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/pfbid0E5Vh2R4g9JDrhmXY7VQQ1LKMmTJcCGxoyrhL3BgB3FQ2JDdH5JepSo8xYGXeaHD4l

Контекст:

Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Исаков и Писанка вместе с 2009 года. Детей у актрисы не было.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию. О ее смерти стало известно утром 19 июля. У нее была агрессивная форма рака, но актриса скрывала свой диагноз.

Писанку кремировали в Германии 21 июля, а спустя месяц состоялось прощание с актрисой в Киеве.

Теги: война России против Украины, Руслана Писанка
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