  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео

"Покойся с миром, родная", – написала Сумская.

О том, как проходило прощание с актрисой, говорится в репортаже, который вышел в эфире канала "Еспресо".

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Контекст:

Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию. О ее смерти стало известно утром 19 июля. Спустя два дня муж актрисы сообщил, что у нее была агрессивная форма рака, но актриса скрывала свой диагноз.

Писанку кремировали в Германии 21 июля.