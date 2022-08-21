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21 августа, 2022
 
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В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео

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Писанка умерла в Германии 19 июля
Писанка умерла в Германии 19 июля
Фото: Руслана Писанка / Facebook

21 августа в Киеве попрощались с украинской актрисой и ведущей Русланой Писанкой. Церемония прощания состоялась в Свято-Преображенском соборе Православной церкви Украины. Фото и видео, которые были сняты во время церемонии прощания, на своей странице разместила коллега Писанки Ольга Сумская.

"Покойся с миром, родная", – написала Сумская.

https://www.facebook.com/osumska/posts/pfbid04T5Hiwy4To2GV7B6whRBYhsPbWC2ty9iq1eQ7eMA6T5Y7Js65FTHWhEtFvz5fc5Jl

О том, как проходило прощание с актрисой, говорится в репортаже, который вышел в эфире канала "Еспресо".

ВИДЕО
Видео: Espreso.TV / YouTube
Контекст:

Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию. О ее смерти стало известно утром 19 июля. Спустя два дня муж актрисы сообщил, что у нее была агрессивная форма рака, но актриса скрывала свой диагноз.

Писанку кремировали в Германии 21 июля.

Теги: Германия, смерть, Ольга Сумская, Руслана Писанка, актриса, муж, диагноз
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