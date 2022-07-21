"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой

Исаков заявил, что у его жены была агрессивная форма рака Фото: Igor Isakov / Facebook

"У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен. Но так, как боролась она, я бы не смог. К сожалению, иммунитет не выдержал. Смерть и кремация", – написал он.

По словам Исакова, прощание с Писанкой состоится в городе Кайзерлаутерн в Германии. После этого прах артистки будет доставлен в Украину.

"О месте и времени похорон в Киеве напишу дополнительно. Безгранично благодарен всем. Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавленный, сломленный, уничтоженный. Знаю, что это бы никогда не понравилось жене", – подытожил он.