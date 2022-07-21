"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой

"У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен. Но так, как боролась она, я бы не смог. К сожалению, иммунитет не выдержал. Смерть и кремация", – написал он.
По словам Исакова, прощание с Писанкой состоится в городе Кайзерлаутерн в Германии. После этого прах артистки будет доставлен в Украину.
"О месте и времени похорон в Киеве напишу дополнительно. Безгранично благодарен всем. Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавленный, сломленный, уничтоженный. Знаю, что это бы никогда не понравилось жене", – подытожил он.
Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".
Исаков и Писанка вместе с 2009 года. Они познакомились на сайте знакомств. Детей у актрисы не было.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию. После ее переезда за границу в Украине от рака умерла ее мать.
Писанка скрывала свой диагноз от коллег и друзей. О ее смерти стало известно утром 19 июля.