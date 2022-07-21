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21 июля, 2022
 
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"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой

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Исаков заявил, что у его жены была агрессивная форма рака
Исаков заявил, что у его жены была агрессивная форма рака
Фото: Igor Isakov / Facebook

Муж украинской ведущей и актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков 21 июля в Facebook сообщил причину ее смерти.

"У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен. Но так, как боролась она, я бы не смог. К сожалению, иммунитет не выдержал. Смерть и кремация",  написал он.

По словам Исакова, прощание с Писанкой состоится в городе Кайзерлаутерн в Германии. После этого прах артистки будет доставлен в Украину.

"О месте и времени похорон в Киеве напишу дополнительно. Безгранично благодарен всем. Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавленный, сломленный, уничтоженный. Знаю, что это бы никогда не понравилось жене",  подытожил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TkCoW9pknWv3dQhPxBTJzQq4R1K7VVVNjM3Fwybvu9Evs5RWd4M1FGvmanbdgxNhl&id=100005995564432

Контекст:

Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Исаков и Писанка вместе с 2009 года. Они познакомились на сайте знакомств. Детей у актрисы не было.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию. После ее переезда за границу в Украине от рака умерла ее мать.

Писанка скрывала свой диагноз от коллег и друзей. О ее смерти стало известно утром 19 июля.

Теги: Германия, смерть, рак, похороны, Руслана Писанка, актриса, муж, прощание, диагноз, иммунитет
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