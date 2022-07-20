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20 июля, 2022
 
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"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки

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Сумская общалась с Писанкой за две недели до ее смерти
Сумская общалась с Писанкой за две недели до ее смерти
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская 19 июля разместила в Instagram Stories опубликовала скриншот последнего сообщения от своей коллеги Русланы Писанки, которая умерла накануне ночью в Германии.

"Перенесла. А что делать? Слава богу, врачи оказались многолетними практиками и в простой больнице все сделали. Теперь с двух сторон на щиколотке два огромных шрама. Оля, мечтаю в жизни и на сцене носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому",  – писала Сумской Писанка, вероятно, об операции на сломанной в начале февраля ноге.

В феврале актриса потеряла сознание на сцене и во время падения сломала ногу. Тогда она говорила, что без хирургического вмешательства не обойтись. 

Сумская не уточнила, когда именно было отправлено сообщение, но ранее она говорила, что общалась с коллегой за две недели до ее смерти.

Скриншот: olgasumska / Instagram
Скриншот: olgasumska / Instagram

Контекст:

Писанка умерла ночью 19 июля в Германии на 57-м году жизни. Немецкие врачи диагностировали у нее серьезное заболевание, которое она скрывала. 

В феврале 2022 года у Писанки умерла мама, а за несколько лет до этого – брат. 

Актриса родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Писанка была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы не было. 

Теги: смерть, Ольга Сумская, Руслана Писанка, актриса
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