"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки

Сумская общалась с Писанкой за две недели до ее смерти Фото: Ольга Сумська / Facebook

"Перенесла. А что делать? Слава богу, врачи оказались многолетними практиками и в простой больнице все сделали. Теперь с двух сторон на щиколотке два огромных шрама. Оля, мечтаю в жизни и на сцене носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому", – писала Сумской Писанка, вероятно, об операции на сломанной в начале февраля ноге.

В феврале актриса потеряла сознание на сцене и во время падения сломала ногу. Тогда она говорила, что без хирургического вмешательства не обойтись.

Сумская не уточнила, когда именно было отправлено сообщение, но ранее она говорила, что общалась с коллегой за две недели до ее смерти.

Скриншот: olgasumska / Instagram