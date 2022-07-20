"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки

"Перенесла. А что делать? Слава богу, врачи оказались многолетними практиками и в простой больнице все сделали. Теперь с двух сторон на щиколотке два огромных шрама. Оля, мечтаю в жизни и на сцене носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому", – писала Сумской Писанка, вероятно, об операции на сломанной в начале февраля ноге.
В феврале актриса потеряла сознание на сцене и во время падения сломала ногу. Тогда она говорила, что без хирургического вмешательства не обойтись.
Сумская не уточнила, когда именно было отправлено сообщение, но ранее она говорила, что общалась с коллегой за две недели до ее смерти.
Писанка умерла ночью 19 июля в Германии на 57-м году жизни. Немецкие врачи диагностировали у нее серьезное заболевание, которое она скрывала.
В феврале 2022 года у Писанки умерла мама, а за несколько лет до этого – брат.
Актриса родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".
Писанка была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы не было.