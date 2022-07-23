  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз

"Я спрашивал ее: "Руся, почему ты не хочешь сказать о болезни? Может, у нас будет так больше шансов, если будут помогать". Она мне не один раз говорила, что не хочет, чтобы ее видели такой. И даже когда выходили на улицу, готовилась к этому, чтобы никто даже не догадался, что с ней что-то не так – какой-то парик, какую-то шапочку [надевала], подкрашивалась, выходила и улыбалась", – признался муж актрисы.

По словам Исакова, Писанка скрывала боль.

"Были такие волны боли, когда я держал ее за руку и понимал, что она вся напряжена, как камень, но она улыбалась и мы шли", – рассказал он.

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