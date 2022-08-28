"Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Муж Писанки спустя 40 дней после смерти актрисы опубликовал обращение к ней

"40 дней без тебя. Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Спасибо друзьям, что поддержали меня. Спасибо судьбе за нее. Пожалуй, я самый счастливый человек в мире, потому что вселенная подарила мне ее. Но "жизнь прекрасна" и продолжается", – написал он.

Контекст:

Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Исаков и Писанка вместе с 2009 года. Детей у актрисы не было.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию. О ее смерти стало известно утром 19 июля. У нее была агрессивная форма рака, но актриса скрывала свой диагноз.

Писанку кремировали в Германии 21 июля, а спустя месяц состоялось прощание с актрисой в Киеве.