Бульвар Шоубиз
 
23 июля, 2022
 
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"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств

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Исаков: Уверен, Русичке это понравится
Исаков: Уверен, Русичке это понравится
Фото: Igor Isakov / Facebook

Муж украинской ведущей и актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков 22 июля в Facebook сообщил, что намерен помочь в лечении незнакомому ребенку.

"Друзья, это невероятно, и вы у Руси невероятные... Полночи читаю... Комок в горле стоит от того сострадания и доброты, и заботы... Поистине мы непобедимы... Столько добра в такие темные времена... Горжусь вами, Русей, что вы у нее есть... И на таком душевном подъеме у меня зародилась мечта... Для нее... Ради нее..." – написал он.

Исаков ответил, что многие его друзья просят номер банковской карты, чтобы перевести финансовую помощь. Это, по словам супруга актрисы, сначала вызывало у него непонимание, потом смущение, поскольку деньги у него есть.

"Но потом дошло: это такой способ отдать то уважение и сделать что-то хорошее для нее. Пришло озарение: я открыл новую карту, уже забросил на нее первые 10 тыс. грн. Давайте сделаем добро для Руси, но все деньги я передам какому-то совсем незнакомому ребенку. Девочке или мальчику, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси. И если мы спасем хотя бы одну жизнь, то все это имеет смысл. (...) Чувствую что это что-то очень хорошее. Жизнь для ребенка, второй шанс, не напрасно. Уверен, Русичке это понравится", – написал он.

Исаков оставил номер карты: для Украины – 5168745032199611; для людей из других стран – UA613052990262026400936452262.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pQ8ZnvRwb89vAmc3hEuudWz6hnCYETQCKLk5Y2TytRXYhSbAs49YbkcgxsEt7we4l&id=100005995564432

23 июля Исаков сообщил, что за сутки ему перечислили 49 тыс. 891 грн.

"Не могу это комментировать... Обнимаю, целую, кланяюсь и безгранично благодарен... Люди, друзья... Это за сутки. Ценю невероятно. Снова плачу", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037iD1q2Zhb3wBNJ2xL1NzjDgmpvd8t1Z2SAjp9UNXqJinRfNFJVVBfYjTsvS5RAgCl&id=100005995564432

Контекст:

Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Исаков и Писанка вместе с 2009 года. Они познакомились на сайте знакомств. Детей у актрисы не было.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию. После ее переезда за границу в Украине от рака умерла ее мать.

Писанка скрывала свой диагноз от коллег и друзей. О ее смерти стало известно утром 19 июля 2022 года. Супруг певицы признался, что у нее был рак в агрессивной форме.

Теги: смерть, рак, помощь, деньги, дети, лечение, Руслана Писанка, мальчик, муж, диагноз, девочка
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