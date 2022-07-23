"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств

"Друзья, это невероятно, и вы у Руси невероятные... Полночи читаю... Комок в горле стоит от того сострадания и доброты, и заботы... Поистине мы непобедимы... Столько добра в такие темные времена... Горжусь вами, Русей, что вы у нее есть... И на таком душевном подъеме у меня зародилась мечта... Для нее... Ради нее..." – написал он.

Исаков ответил, что многие его друзья просят номер банковской карты, чтобы перевести финансовую помощь. Это, по словам супруга актрисы, сначала вызывало у него непонимание, потом смущение, поскольку деньги у него есть.

"Но потом дошло: это такой способ отдать то уважение и сделать что-то хорошее для нее. Пришло озарение: я открыл новую карту, уже забросил на нее первые 10 тыс. грн. Давайте сделаем добро для Руси, но все деньги я передам какому-то совсем незнакомому ребенку. Девочке или мальчику, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси. И если мы спасем хотя бы одну жизнь, то все это имеет смысл. (...) Чувствую что это что-то очень хорошее. Жизнь для ребенка, второй шанс, не напрасно. Уверен, Русичке это понравится", – написал он.

Исаков оставил номер карты: для Украины – 5168745032199611; для людей из других стран – UA613052990262026400936452262.

23 июля Исаков сообщил, что за сутки ему перечислили 49 тыс. 891 грн.

"Не могу это комментировать... Обнимаю, целую, кланяюсь и безгранично благодарен... Люди, друзья... Это за сутки. Ценю невероятно. Снова плачу", – написал он.