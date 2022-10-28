"24 февраля мы с мамой оказались в разных местах". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Алина и Арина Захарченко сейчас живут в Киеве Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

"24 февраля мы с мамой оказались в разных местах – она в Киеве, а я в селе Лиманы Николаевской области. Это был день, когда все изменилось. Я узнала, что такое неизвестность, испытала ее на себе", – говорит Арина Захаренко.

Ее мать, чтобы приехать к дочери, вынуждена была добираться на попутных автомобилях – железнодорожный вокзал был поврежден, мосты развели. Мать и дочь встретились только в марте.

По совам Захарченко, они хотели остаться в селе, но после того, как соседнее разрушили российские оккупанты, а их осталось без коммуникаций, приняли решение уезжать. На машине друзей добрались до района, откуда отправлялись эвакуационные автобусы.

Захарченко ехали "зайцами", так как не были зарегистрированы в списках на эвакуацию.

"На каждом блокпосту нас проверяли, на каждом на нас нацеливали оружие", – рассказывает Арина Захарченко.

Сейчас мать и дочь живут в Киеве.

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