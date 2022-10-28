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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"24 февраля мы с мамой оказались в разных местах". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Алина и Арина Захарченко сейчас живут в Киеве
Алина и Арина Захарченко сейчас живут в Киеве
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Киевлянка Алина Захарченко и ее дочь Арина в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину оказались на расстоянии сотен километров друг от друга. Чтобы забрать дочь, женщина отправилась автостопом из Киева, где работала, в Николаевскую область. Там ее дочь жила с бабушкой и прабабушкой. Свою историю семья рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова во время отдыха и психологической реабилитации в летнем лагере по программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины".

"24 февраля мы с мамой оказались в разных местах – она в Киеве, а я в селе Лиманы Николаевской области. Это был день, когда все изменилось. Я узнала, что такое неизвестность, испытала ее на себе", – говорит Арина Захаренко.

Ее мать, чтобы приехать к дочери, вынуждена была добираться на попутных автомобилях – железнодорожный вокзал был поврежден, мосты развели. Мать и дочь встретились только в марте.

По совам Захарченко, они хотели остаться в селе, но после того, как соседнее разрушили российские оккупанты, а их осталось без коммуникаций, приняли решение уезжать. На машине друзей добрались до района, откуда отправлялись эвакуационные автобусы. 

Захарченко ехали "зайцами", так как не были зарегистрированы в списках на эвакуацию.

"На каждом блокпосту нас проверяли, на каждом на нас нацеливали оружие", – рассказывает Арина Захарченко.

Сейчас мать и дочь живут в Киеве. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины
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