"24 февраля мы с мамой оказались в разных местах". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"24 февраля мы с мамой оказались в разных местах – она в Киеве, а я в селе Лиманы Николаевской области. Это был день, когда все изменилось. Я узнала, что такое неизвестность, испытала ее на себе", – говорит Арина Захаренко.
Ее мать, чтобы приехать к дочери, вынуждена была добираться на попутных автомобилях – железнодорожный вокзал был поврежден, мосты развели. Мать и дочь встретились только в марте.
По совам Захарченко, они хотели остаться в селе, но после того, как соседнее разрушили российские оккупанты, а их осталось без коммуникаций, приняли решение уезжать. На машине друзей добрались до района, откуда отправлялись эвакуационные автобусы.
Захарченко ехали "зайцами", так как не были зарегистрированы в списках на эвакуацию.
"На каждом блокпосту нас проверяли, на каждом на нас нацеливали оружие", – рассказывает Арина Захарченко.
Сейчас мать и дочь живут в Киеве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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