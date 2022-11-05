77-летняя киевлянка спасла почти 1 тыс. животных в оккупированном Гостомеле: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"Когда 24 февраля меня разбудил муж и сказал, что Россия напала, было жутко. Первая мысль – что будет с убежищем? Там люди, животные. Они меня ждут, на меня надеются. Надо туда бежать", – вспоминает Серпинская.

До Ирпеня она добралась на маршрутке, а дальше шла пешком около восьми километров. По пути она слышала взрывы в аэропорту, видела дым.

"У меня чувство ответственности сильнее ощущения страха. Чтобы не погибали люди и животные, нужно, чтобы каждый на своем месте отвечал за свою работу", – говорит зоозащитница.

Она вспоминает, как на следующий день в приют зашли российские оккупанты – спрашивали, есть ли украинские военные и оружие. 77-летняя Серпинская говорит, что старалась отвечать вежливо, так как за ее спиной были люди и животные. Несмотря на это, один из оккупантов застрелил одну собаку и ранил другую из-за того, что они на него лаяли.

В тот же день из-за обстрелов приют остался без воды, так как электрический насос не работал.

"У нас всегда был большой запас продовольствия, вместо газа и электричества – дрова. А вот когда закончилась вода, стало страшно", – рассказывает она.

Чтобы выжить, муж Серпинской привез под обстрелами генератор, который помогли найти волонтеры.

Из-за ежедневных обстрелов в приюте были выбиты окна, повреждены стены и крыша, рассказывает Серпинская.

После деоккупации зоозащитники восстанавливают помещение.

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