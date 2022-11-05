77-летняя киевлянка спасла почти 1 тыс. животных в оккупированном Гостомеле: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"Когда 24 февраля меня разбудил муж и сказал, что Россия напала, было жутко. Первая мысль – что будет с убежищем? Там люди, животные. Они меня ждут, на меня надеются. Надо туда бежать", – вспоминает Серпинская.
До Ирпеня она добралась на маршрутке, а дальше шла пешком около восьми километров. По пути она слышала взрывы в аэропорту, видела дым.
"У меня чувство ответственности сильнее ощущения страха. Чтобы не погибали люди и животные, нужно, чтобы каждый на своем месте отвечал за свою работу", – говорит зоозащитница.
Она вспоминает, как на следующий день в приют зашли российские оккупанты – спрашивали, есть ли украинские военные и оружие. 77-летняя Серпинская говорит, что старалась отвечать вежливо, так как за ее спиной были люди и животные. Несмотря на это, один из оккупантов застрелил одну собаку и ранил другую из-за того, что они на него лаяли.
В тот же день из-за обстрелов приют остался без воды, так как электрический насос не работал.
"У нас всегда был большой запас продовольствия, вместо газа и электричества – дрова. А вот когда закончилась вода, стало страшно", – рассказывает она.
Чтобы выжить, муж Серпинской привез под обстрелами генератор, который помогли найти волонтеры.
Из-за ежедневных обстрелов в приюте были выбиты окна, повреждены стены и крыша, рассказывает Серпинская.
После деоккупации зоозащитники восстанавливают помещение.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.