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ВОЙНА В УКРАИНЕ

77-летняя киевлянка спасла почти 1 тыс. животных в оккупированном Гостомеле: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Серпинская: У меня чувство ответственности сильнее ощущения страха
Серпинская: У меня чувство ответственности сильнее ощущения страха
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

77-летняя киевлянка Ася Серпинская более 20 лет назад создала в Киевской области приют для животных, в котором на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину проживало почти 1 тыс. питомцев. Когда РФ напала на Украину, Серпинская выехала из Киева к своим подопечным в Гостомель, чтобы спасти их. Свою историю зоозащитница рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Когда 24 февраля меня разбудил муж и сказал, что Россия напала, было жутко. Первая мысль – что будет с убежищем? Там люди, животные. Они меня ждут, на меня надеются. Надо туда бежать", – вспоминает Серпинская.

До Ирпеня она добралась на маршрутке, а дальше шла пешком около восьми километров. По пути она слышала взрывы в аэропорту, видела дым.

"У меня чувство ответственности сильнее ощущения страха. Чтобы не погибали люди и животные, нужно, чтобы каждый на своем месте отвечал за свою работу", – говорит зоозащитница.

Она вспоминает, как на следующий день в приют зашли российские оккупанты – спрашивали, есть ли украинские военные и оружие. 77-летняя Серпинская говорит, что старалась отвечать вежливо, так как за ее спиной были люди и животные. Несмотря на это, один из оккупантов застрелил одну собаку и ранил другую из-за того, что они на него лаяли.

В тот же день из-за обстрелов приют остался без воды, так как электрический насос не работал.

"У нас всегда был большой запас продовольствия, вместо газа и электричества – дрова. А вот когда закончилась вода, стало страшно", – рассказывает она.

Чтобы выжить, муж Серпинской привез под обстрелами генератор, который помогли найти волонтеры.

Из-за ежедневных обстрелов в приюте были выбиты окна, повреждены стены и крыша, рассказывает Серпинская.

После деоккупации зоозащитники восстанавливают помещение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Теги: Ринат Ахметов, животные, Ирпень, война России против Украины
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