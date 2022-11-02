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В Фонде Рината Ахметова рассказали историю семилетнего Ромы из Николаева, который получил слуховые аппараты благодаря проекту "Теперь я слышу"

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Врачи отмечали, что медикаментозно вернуть слух Ромы не получится
Врачи отмечали, что медикаментозно вернуть слух Ромы не получится
Фото: akhmetovfoundation.org

После несчастного случая на детской площадке семилетний Рома потерял значительную часть слуха, недавно он стал участником проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" и получил от Фонда Рината Ахметова высокочувствительные слуховые аппараты. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе Фонда.

"Мальчик живет в прифронтовом селе Николаевской области. Еще недавно его самой заветной мечтой было услышать голос мамы и смех друзей, а не звуки взрывов ракет и снарядов, ежедневно звучащих неподалеку. Врачи утверждали, что медикаментозно вернуть слух Ромы не получится, однако услышать окружающий мир детям с такой потерей слуха помогают дорогостоящие слуховые аппараты", – отметили в организации.

По словам тети мальчика, приобрести такие аппараты семье было не по силам, так как все накопленные средства ушли на обследование и лечение после травмы. На призыв о помощи откликнулся Фонд Рината Ахметова.

"Мы смотрели, сколько эти аппараты стоят, но это было нереально для нашей семьи. Хочу поблагодарить самого Рината Ахметова за то, что он такой хороший человек, что он создал такой Фонд и помогает детям", – рассказала тетя Романа Любовь.

Аудиолог центра слуха Галина Иващенко отметила, что современные аппараты от Фонда уже дали многим детям шанс на полноценную жизнь.

"С Фондом Рината Ахметова мы сотрудничаем более пяти лет. Очень многие дети по всей Украине уже получили аппараты от Фонда", – сказала специалист.

Фонд помогает детям с нарушениями слуха с 2007 года. уже более 200 детей получили высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности ребенка. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку в целом получили более 5 млн детей, сообщили в пресс-службе Фонда.

Теги: здоровье, Фонд Рината Ахметова, дети, травма, медики, врачи, мальчик
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