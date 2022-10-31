ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Завершилась осенняя смена лагеря от Фонда Рината Ахметова, где пострадавшие от войны дети проходили психологическую реабилитацию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За время существования проекта профессиональную психологическую помощь и оздоровление получили более 4600 детей
За время существования проекта профессиональную психологическую помощь и оздоровление получили более 4600 детей
Фото: akhmetovfoundation.org

Дети, пострадавшие от войны в Украине, получили возможность отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию во время осенней смены детского лагеря от Фонда Рината Ахметова, такая помощь является главной целью проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины. Осенняя смена". Преодолеть травму войны гостям детского лагеря помогали опытные психологи Фонда, сообщили 31 октября в пресс-службе организации.

"Эти дети видели, как взрываются дома, как умирают родные люди, как верные четвероногие друзья получают ранения и гибнут. Видели, как теряется все в жизни. Это ужасно и сохраняется в сознании. Фонд Рината Ахметова понимает, насколько этим детям нужна помощь и как важно ее получить вовремя", – рассказала психолог Фонда Людмила Ибрагимова.

В осенней смене лагеря приняли участие дети из Мариуполя, Харькова, Херсона, Донецкой и Луганской областей. Психологи Фонда, прошедшие специальный курс "Травма войны", помогали им избавиться от страхов, снизить тревожность и повысить уверенность в себе. Кроме того, участники смены принимали участие в мастер-классах, тренингах, играх и квестах, отдыхали и оздоравливались.

"Благодаря нашей совместной работе и усердию детей мы видим результаты. Дети, которые в начале смены были закрытыми, улыбаются, общаются, у них нормализуется сон, они меньше реагируют на громкие звуки. В рамках проекта Фонда Рината Ахметова мы также знакомим детей с инструментами самопомощи, чтобы им было легче выходить из стрессового состояния и дальше", – отметила психолог Фонда Дарья Лакийчук.

За время существования проекта профессиональную психологическую помощь и оздоровление получили более 4600 детей со всей страны. По программе "Ринат Ахметов – Детям" за 17 лет поддержку получили более 5 млн детей.

Теги: реабилитация, Фонд Рината Ахметова, дети, война России против Украины, психология, лагерь, психолог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать G
Елена ПОСКАННАЯ
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (297402)
2
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. В нем сообщается о переменах в жизни замалчивающей войну артистки (110545)
3
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (94732)
4
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (92168)
5
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (72703)
6
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (61221)
7
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (56291)
8
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (45660)
 
 
 
 