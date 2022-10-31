Завершилась осенняя смена лагеря от Фонда Рината Ахметова, где пострадавшие от войны дети проходили психологическую реабилитацию

"Эти дети видели, как взрываются дома, как умирают родные люди, как верные четвероногие друзья получают ранения и гибнут. Видели, как теряется все в жизни. Это ужасно и сохраняется в сознании. Фонд Рината Ахметова понимает, насколько этим детям нужна помощь и как важно ее получить вовремя", – рассказала психолог Фонда Людмила Ибрагимова.

В осенней смене лагеря приняли участие дети из Мариуполя, Харькова, Херсона, Донецкой и Луганской областей. Психологи Фонда, прошедшие специальный курс "Травма войны", помогали им избавиться от страхов, снизить тревожность и повысить уверенность в себе. Кроме того, участники смены принимали участие в мастер-классах, тренингах, играх и квестах, отдыхали и оздоравливались.

"Благодаря нашей совместной работе и усердию детей мы видим результаты. Дети, которые в начале смены были закрытыми, улыбаются, общаются, у них нормализуется сон, они меньше реагируют на громкие звуки. В рамках проекта Фонда Рината Ахметова мы также знакомим детей с инструментами самопомощи, чтобы им было легче выходить из стрессового состояния и дальше", – отметила психолог Фонда Дарья Лакийчук.

За время существования проекта профессиональную психологическую помощь и оздоровление получили более 4600 детей со всей страны. По программе "Ринат Ахметов – Детям" за 17 лет поддержку получили более 5 млн детей.