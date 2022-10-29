Переселенцы в Николаевской области получили 1,8 тыс. наборов с продуктами от Фонда Рината Ахметова

Переселенцы получили 1,8 тыс. наборов с продуктами первой необходимости.

"В их состав вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего Фонд уже передал Николаевской области более 17,5 тыс. наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.