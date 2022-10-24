Оккупанты обстреливали два района Николаевской области, повреждены дома и учебное заведение – ОВА

В Николаевском районе, по информации командования "Юг", 23 октября враг вел минометный огонь по прибрежной полосе Очаковской общины. Без жертв и пострадавших.
Ранним утром 24 октября оккупанты обстреляли Шевченковскую общину, повреждены авто и нежилое сооружение.
В Баштанском районе ночью зафиксированы обстрелы Баштанской общины. Повреждена линия электропередачи, три частных дома, учебное заведение. Пострадавших нет.
"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется", – отметил Ким.
Днем и вечером 23 октября оккупанты несколько раз обстреляли Широковскую общину. Один дом разрушен и три повреждены.
Утром 24 октября, около 4.00, под обстрелами была Ингульская община. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.
"В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов в Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.