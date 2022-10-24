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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливали два района Николаевской области, повреждены дома и учебное заведение – ОВА

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Оккупанты ежедневно обстреливают Николаевскую область
Оккупанты ежедневно обстреливают Николаевскую область
Фото: Ганна Замазєєва / Facebook (архив)

23 октября и с утра 24 октября россияне обстреляли Николаевский и Баштанский районы Николаевской области. Повреждены автомобили, частные дома, учебное заведение и линия электропередачи, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В Николаевском районе, по информации командования "Юг", 23 октября враг вел минометный огонь по прибрежной полосе Очаковской общины. Без жертв и пострадавших.

Ранним утром 24 октября оккупанты обстреляли Шевченковскую общину, повреждены авто и нежилое сооружение. 

В Баштанском районе ночью зафиксированы обстрелы Баштанской общины. Повреждена линия электропередачи, три частных дома, учебное заведение. Пострадавших нет.

"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется", – отметил Ким.

Днем и вечером 23 октября оккупанты несколько раз обстреляли Широковскую общину. Один дом разрушен и три повреждены.

Утром 24 октября, около 4.00, под обстрелами была Ингульская община. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

"В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА. 

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов в Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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