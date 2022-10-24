Оккупанты обстреливали два района Николаевской области, повреждены дома и учебное заведение – ОВА

В Николаевском районе, по информации командования "Юг", 23 октября враг вел минометный огонь по прибрежной полосе Очаковской общины. Без жертв и пострадавших.

Ранним утром 24 октября оккупанты обстреляли Шевченковскую общину, повреждены авто и нежилое сооружение.

В Баштанском районе ночью зафиксированы обстрелы Баштанской общины. Повреждена линия электропередачи, три частных дома, учебное заведение. Пострадавших нет.

"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется", – отметил Ким.

Днем и вечером 23 октября оккупанты несколько раз обстреляли Широковскую общину. Один дом разрушен и три повреждены.

Утром 24 октября, около 4.00, под обстрелами была Ингульская община. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

"В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.