Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень

Василий Притула старше Сергея Притулы на четыре года Фото: siriy_ua/ Instagram

"Из-за чего плачет Притула, когда никто не видит?" – спросил у Притулы журналист.

"Я не буду каким-то оригиналом, потому что плакал, когда друзья погибали. Плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень. Это была дополнительная фигня, которая давила на голову. Плакал, когда некоторых друзей возвращали из плена, но это были слезы радости", – сказал ведущий.