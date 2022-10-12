Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень

"Из-за чего плачет Притула, когда никто не видит?" – спросил у Притулы журналист.
"Я не буду каким-то оригиналом, потому что плакал, когда друзья погибали. Плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень. Это была дополнительная фигня, которая давила на голову. Плакал, когда некоторых друзей возвращали из плена, но это были слезы радости", – сказал ведущий.
Василий Притула старше Сергея Притулы на четыре года. Он занимался адвокатской деятельностью.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.