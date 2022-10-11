"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"

"Я когда впервые узнал о существовании комьюнити, которое собирает донаты на ВСУ путем создание этого контента "хтывок", понял, что само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл, – сказал Притула. – Я с большим уважением отношусь к людям, которые поддерживают украинскую армию. И откровенно все равно, в какой способ это делается".

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину украинка вместе с гражданкой Беларуси, которая покинула эту страну, создали волонтерский проект "Теронлифанс". Его название происходит от названия платформы OnlyFans и словосочетания "территориальная оборона".

Принцип работы проекта заключается в том, что подписчики получают эротические фото в обмен на донаты в поддержку ВСУ.

Основательницы проекта не называют своих фамилий. Известно, что у девушек одинаковые имена – их зовут Анастасиями.