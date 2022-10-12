Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг

"Земфира! Она, как ребенок, ранима, но несгибаема", – написала Пугачева.

Контекст:

Земфира входит в список российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в РФ. 19 мая Земфира выпустила песню "Мясо" о войне РФ против Украины.

17 марта певица выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", где показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами.

Российские СМИ писали, что после нападения РФ на Украину Земфира выехала из России.

В октябре во время своего выступления на Кипре артистка осудила нападение РФ на Украину, но при этом не стала разворачивать на сцене украинский флаг, который ей передали зрители. Украинская ведущая Катя Осадчая в ответ заявила, что слова Земфиры о прекращении войны уже ничего не могут изменить.