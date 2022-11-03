"Достали из раны 1.5 кг стекла". Студентка рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, как выжила во время ракетного обстрела

Скалозуб о последствиях ракетного обстрела: Мне на голову что-то упало, лицо было в крови Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Скалозуб вместе с подругой переехала в Молдову к родственникам, но вскоре вернулась в Одессу.

После сдачи летней сессии Скалозуб вместе с друзьями решили отдохнуть на базе отдыха в Сергеевке. Компания приехала туда 29 июня.

"Было очень спокойно, тихо, много детей, – рассказывает Скалозуб. – В ночь на 1 июля друзья разошлись по комнатам".

В момент попадания ракеты, девушка сидела с телефоном в руках.

"Для меня все просто погасло. Был запах тротила во рту. Света нет. Я думала, что мы под завалами. Первая мысль – у меня в руках телефон, я могу позвонить папе. Главное, чтобы нам хватило воздуха, нас спасут. Но телефон не реагировал. Мне на голову что-то упало, лицо было в крови", – рассказывает она.

Пошевелив руками, она поняла, что может двигаться, хотя все лицо было в крови. Ее друзья также получили серьезные ранения,

"Было очень страшно. Мы сели на землю, стараясь не отключаться из-за кровопотери. Когда осознали, что можем не выжить, мое моральное состояние сильно пошатнулось, и я поняла, что жизнь очень хрупкая", – говорит девушка.

Скалозуб провела в больнице три недели. У нее диагностировали разрыв барабанной перепонки, контузию, рваные раны тела.

"Медики достали из раны большие гвозди, около 1.5 кг стекла и стройматериалов. Еще много стекол выходит", – рассказала девушка.

Скалозуб отмечает, что после выписки воспользовалась услугами пластического хирурга Артура Тумбашяна, который помогает людям, выжившим во время ракетного обстрела в Сергеевке. О

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