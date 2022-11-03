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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Достали из раны 1.5 кг стекла". Студентка рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, как выжила во время ракетного обстрела

Скалозуб о последствиях ракетного обстрела: Мне на голову что-то упало, лицо было в крови
Скалозуб о последствиях ракетного обстрела: Мне на голову что-то упало, лицо было в крови
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Одесситка Диана Скалозуб выжила во время ракетного удара российскими оккупантами по курортному поселку Сергеевка в ночь на 1 июля. Свою историю она рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Скалозуб вместе с подругой переехала в Молдову к родственникам, но вскоре вернулась в Одессу. 

После сдачи летней сессии Скалозуб вместе с друзьями решили отдохнуть на базе отдыха в Сергеевке. Компания приехала туда 29 июня.

"Было очень спокойно, тихо, много детей, – рассказывает Скалозуб. – В ночь на 1 июля друзья разошлись по комнатам". 

В момент попадания ракеты, девушка сидела с телефоном в руках.

"Для меня все просто погасло. Был запах тротила во рту. Света нет. Я думала, что мы под завалами. Первая мысль  у меня в руках телефон, я могу позвонить папе. Главное, чтобы нам хватило воздуха, нас спасут. Но телефон не реагировал. Мне на голову что-то упало, лицо было в крови", – рассказывает она. 

Пошевелив руками, она поняла, что может двигаться, хотя все лицо было в крови. Ее друзья также получили серьезные ранения, 

"Было очень страшно. Мы сели на землю, стараясь не отключаться из-за кровопотери. Когда осознали, что можем не выжить, мое моральное состояние сильно пошатнулось, и я поняла, что жизнь очень хрупкая", – говорит девушка. 

Скалозуб провела в больнице три недели. У нее диагностировали разрыв барабанной перепонки, контузию, рваные раны тела.

"Медики достали из раны большие гвозди, около 1.5 кг стекла и стройматериалов. Еще много стекол выходит", – рассказала девушка.

Скалозуб отмечает, что после выписки воспользовалась услугами пластического хирурга Артура Тумбашяна, который помогает людям, выжившим во время ракетного обстрела в Сергеевке. О

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Ракетный удар по Сергеевке оккупанты нанесли в ночь на 1 июля, пострадали жилой многоэтажный дом и база отдыха.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в Сергеевке нет.

Теги: Ринат Ахметов, Одесса, война России против Украины, Сергеевка
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