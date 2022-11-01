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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эвакуировали поездом 40 тыс. человек". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Костин: Опасно было всегда. С первого же рейса мы опускали шторы, выключали свет, заклеивали окна
Костин: Опасно было всегда. С первого же рейса мы опускали шторы, выключали свет, заклеивали окна
Скриншот: civilvoicesmuseum.org

61-летний начальник поезда Андрей Костин рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, как 31 день непрерывно проходила эвакуация мирных украинцев из-под обстрелов.

"22 февраля я со своей бригадой выехал на поезде Киев – Бердянск. Мы подозревали, что что-то может произойти, но по-человечески не верили, что это будет", – сказал он.

Как рассказал Костин, в 5.00 24 февраля, когда поезд подходил к Киеву, ему позвонила жена и сказала, что началась война. Вскоре началась эвакуация мирного населения.

"Первый прием пассажиров шокировал. В купейном вагоне на 36 мест ехало по 120–140 человек, а в плацкартном на 54 посадочных места было 200–220 человек. Немного пожилых людей, а остальные – мамы и дети. Поезд состоял из 20 вагонов. Сотрудники отдали свои купе пассажирам, ночевали в тамбурах. В одном поезде вывозили 3,5 тыс. человек, хотя в мирное время – 600".

"Вышли мы на работу 22 февраля и сменились 23 марта. Ровно 31 день были в пути. Перевезли до 40 тыс. пассажиров", – рассказал Костин.

За это время эвакуировали 40 тыс. человек.

Самый длинный состав поезда, который состоял из 24 вагонов, направлялся в Хелм (Польша). По воспоминаниями Костина, поляки сами высаживали пассажиров, провожали на вокзал, кормили, объясняли дальнейший путь. Помогало, как отметил начальник поезда, и местное население.

"Опасно было всегда. С первого же рейса мы опускали шторы, выключали свет, заклеивали окна черными мусорными мешками. Страшнее всего было в Пятихатках. Машинист мне передает: "Все выключить, угроза налета". Мы стоим, а издали видно, как летят "Грады", – рассказал он.

Костин поделился воспоминаниями о двух братьях пяти и семи лет, которые одни ехали в поезде, без родителей. Оказалось, что мать детей еще до войны уехала во Львов, а сыновей оставила брату. А поскольку в поезд мужчин тогда не брали, он отправил детей одних. Как отметил Костин, мать во Львове встретила своих детей и была очень благодарна железнодорожникам.

Сейчас Костин работает на рейсе Киев – Хелм. Начальник поезда заметил, что если раньше слезы лились, когда проходила эвакуация, то теперь – когда из-за границы возвращаются матери с детьми, а на перроне их встречают отцы. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Теги: Киев, Львов, Ринат Ахметов, Украина, война, эвакуация, война России против Украины, музей, поезд, мужчины, пассажиры, Пятихатки, мама
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