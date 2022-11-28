"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом

Артистка позирует, сидя за пультом. Она выбрала для съемки широкую толстовку с принтом "Я поруч" и узкие брюки, дополнив образ кроссовками.

"Мое измерение, – подписала фото артистка. – Мы должны находить новых себя. Мотивации достаточно. Историй достаточно. Осталось найти верные ноты и слова".