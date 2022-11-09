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09 ноября, 2022
 
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"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие

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Тина Кароль не афиширует личную жизнь
Тина Кароль не афиширует личную жизнь
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 9 ноября в своем Telegram-канале разместила серию фото, на которых запечатлена возле микрофона. В посте она также разместила авторское четверостишие.

"Хочу тепла і ніжності,

Впасти в обійми пристрасті,

Гріховною прокинутись ранком

І знов дивитись в тебе до світанку", – написала Тина Кароль.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Певица не замужем. Она сама воспитывает сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.

Артистка не афиширует личную жизнь.

Теги: Тина Кароль, певица
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