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22 ноября, 2022
 
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"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео

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Все услышали голос Кароль без обработки и бэк-вокала
Все услышали голос Кароль без обработки и бэк-вокала
Фото: Тіна Кароль / Telegram

Украинский блогер Ваня Рассел 22 ноября в своем Instagram выложил ролик с голосом с микрофона певицы Тины Кароль.

Ранее блогер поделился слитым звуком с микрофона Славы Каминской и NK.

Подписчики живой вокал Тины оценили.

"Невероятно", – написал denis.memaev.

"Дар к пению", – высказалась semenchukviktoria.

"Впервые так нравится голос с микрофона, – добавила my_romanova.

Но нашлись и недовольные.

"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" – спросила romanenko__nataliia.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании. Сейчас она ездит с туром по Америке.

Теги: Украина, шоу-бизнес, Тина Кароль
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