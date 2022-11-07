Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской

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Поклонники Каминской услышали, как она поет вживую
Поклонники Каминской услышали, как она поет вживую
Фото: babaslavka / Instagram

Блогер Ваня Рассел 6 ноября в своем Instagram выложил ролик с голосом с микрофона бывшей солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской.

Часто такие ролики выставляют звезд на посмешище, как это на днях случилось с Филиппом Киркоровым в Узбекистане.

Но тут подписчики блогера отметили сильный голос Каминской.

"Шикарный, низкий голос. Не каждый мужик так даже сможет", – написал kude7nik.

"Слава – роскошная и лучшая певица на украинской эстраде и не только, с первой песни обожаю ее творчество. И в Америке ее очень любят тоже, – написал andrew0408.

Классный [голос], я почему-то была о ней худшего мнения, – добавила irarizun.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Теги: Украина, шоу-бизнес, НеАнгелы, Слава Каминская
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