"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской

Часто такие ролики выставляют звезд на посмешище, как это на днях случилось с Филиппом Киркоровым в Узбекистане.

Но тут подписчики блогера отметили сильный голос Каминской.

"Шикарный, низкий голос. Не каждый мужик так даже сможет", – написал kude7nik.

"Слава – роскошная и лучшая певица на украинской эстраде и не только, с первой песни обожаю ее творчество. И в Америке ее очень любят тоже, – написал andrew0408.

Классный [голос], я почему-то была о ней худшего мнения, – добавила irarizun.