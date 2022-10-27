"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню

Ани Лорак, которая замалчивает нападение РФ на Украину, поздравила Каминскую с премьерой.

"Сонечко нас любить просто так. Сонечко любить правду і не любить брехні", – прокомментировала реакцию Ани Лорак Каминская словами из своей новой песни.

Контекст:

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. До 19 сентября ее страница в Instagram была удалена.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также их лишение государственных наград.

Каминская, комментируя молчание Ани Лорак о войне, летом 2022 года заявила, что "патриотизм это круто, но тебя посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за твоим ребенком?"