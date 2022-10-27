Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2022
 
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"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню

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Каминская, комментируя молчание Ани Лорак о войне, заявила, что "патриотизм это круто, но тебя посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за твоим ребенком?"
Каминская, комментируя молчание Ани Лорак о войне, заявила, что "патриотизм это круто, но тебя посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за твоим ребенком?"
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 27 октября в Instagram Stories похвасталась реакцией проживающей в РФ украинской певицы Ани Лорак на ее новую песню на украинском языке "Божевільна".

Ани Лорак, которая замалчивает нападение РФ на Украину, поздравила Каминскую с премьерой. 

"Сонечко нас любить просто так. Сонечко любить правду і не любить брехні",  прокомментировала реакцию Ани Лорак Каминская словами из своей новой песни.

Скриншот: babaslavka / Instagram
Скриншот: babaslavka / Instagram

Контекст:

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. До 19 сентября ее страница в Instagram была удалена.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также их лишение государственных наград.

Каминская, комментируя молчание Ани Лорак о войне, летом 2022 года заявила, что "патриотизм это круто, но тебя посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за твоим ребенком?"

Теги: санкции, Ани Лорак, война России против Украины, Слава Каминская, песня
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