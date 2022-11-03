Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2022
 
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"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане

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В Ташкенте Киркорова сопровождали скандалы
В Ташкенте Киркорова сопровождали скандалы
Фото: Филипп Киркоров / Telegram

Путинист Филипп Киркоров попал в скандал на гастролях в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом 3 ноября написал Telegram-канал "Не Малахов".

Все началось с того, что Киркоров со сцены публично оскорбил певицу Наргиз, которая пару дней назад в своем Instagram возмутилась, что российские артисты гастролируют у нее на родине. Киркоров прямо во время концерта ей ответил.

"Ты свою рожу-то видела, уродина?" – цитирует артиста Telegram-канал КК.

Зрители в зале выслушали всю гневную речь Киркорова и за Наргиз никто не вступился.

А дальше так наываемый поп-король начал петь и справлялся с этим намного хуже, чем с оскорблениями. Он не попадал в ноты и сильно хрипел.

"Да, поп-король уже не тот. Живьем не тянет. На концерте в Ташкенте, где Киркоров все силушки потратил на оскорбления Наргиз, вышел вот такой вот конфуз", – написал Telegram-канал "Не Малахов" и выложил видео с концерта.

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях".

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.

19 августа в сети показали реакцию Киркорова, который во время отдыха во Франции услышал адресованную ему фразу "Слава Украине!".

Теги: Узбекистан, Филипп Киркоров, скандал, Ташкент
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