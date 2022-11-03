"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане

Все началось с того, что Киркоров со сцены публично оскорбил певицу Наргиз, которая пару дней назад в своем Instagram возмутилась, что российские артисты гастролируют у нее на родине. Киркоров прямо во время концерта ей ответил.

"Ты свою рожу-то видела, уродина?" – цитирует артиста Telegram-канал КК.

Зрители в зале выслушали всю гневную речь Киркорова и за Наргиз никто не вступился.

А дальше так наываемый поп-король начал петь и справлялся с этим намного хуже, чем с оскорблениями. Он не попадал в ноты и сильно хрипел.

"Да, поп-король уже не тот. Живьем не тянет. На концерте в Ташкенте, где Киркоров все силушки потратил на оскорбления Наргиз, вышел вот такой вот конфуз", – написал Telegram-канал "Не Малахов" и выложил видео с концерта.