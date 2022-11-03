"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане

Все началось с того, что Киркоров со сцены публично оскорбил певицу Наргиз, которая пару дней назад в своем Instagram возмутилась, что российские артисты гастролируют у нее на родине. Киркоров прямо во время концерта ей ответил.
"Ты свою рожу-то видела, уродина?" – цитирует артиста Telegram-канал КК.
Зрители в зале выслушали всю гневную речь Киркорова и за Наргиз никто не вступился.
А дальше так наываемый поп-король начал петь и справлялся с этим намного хуже, чем с оскорблениями. Он не попадал в ноты и сильно хрипел.
"Да, поп-король уже не тот. Живьем не тянет. На концерте в Ташкенте, где Киркоров все силушки потратил на оскорбления Наргиз, вышел вот такой вот конфуз", – написал Telegram-канал "Не Малахов" и выложил видео с концерта.
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях".
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.
19 августа в сети показали реакцию Киркорова, который во время отдыха во Франции услышал адресованную ему фразу "Слава Украине!".