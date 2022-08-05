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Страх, муж, Соловьев, Скабеева, петух Басков, Киркоров, Познер, арест Гордона, Невзоров. Интервью Бацман с Ефросининой. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с телеведущей Машей Ефросининой.

Во время интервью Ефросинина говорила о войне, о своих отношениях с детьми и мужем, почему она много плачет и как вместе с другими звездами помогает своей стране, о чем говорят украинцы, которые уехали за границу в поисках безопасности, что она думает о событиях в Киевской области, где российские оккупанты убили тысячи людей, как относится к военным РФ.

Кроме того, она рассказала, как воспринимают события в Украине за границей, как европейские журналисты реагируют на правду о войне. "Меня выперли из итальянского прямого эфира за правду про бункерного маразматика", заявила Ефросинина. А также о предателях, борьбе с "упырями" и о том, что сделала при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи (Крым). Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "переводчик".

В 19 лет начала работать на телевидении. Сотрудничала с разными телеканалами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала собственную общественную организацию "Фонд Маша", которая занимается противодействием домашнему насилию. 

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины, где стала волонтером и помогала переселенцам во Львове. В начале мая Ефросинина покинула Украину.

Теги: Россия, телевидение, Украина, война, Алеся Бацман, журналисты, Европа, война России против Украины, безопасность, интервью, Маша Ефросинина
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