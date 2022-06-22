"Это большая трагедия в нашей семье". Ефросинина рассказала о несложившихся отношениях со своей свекровью

"Это большая трагедия в нашей семье, которая не позволяет нам общаться все эти 20 лет [брака]. Это проблема и моего мужа, и моих детей, и близких людей... Ну, не захотела она выстраивать такие отношения, – поделилась Ефросинина. – Моя мама всегда говорила: "Взаимоотношения невестки и свекрови зависят от свекрови". Я много за свои 20 лет брака слышала это от разных людей".
Ведущая заявила, что не знает причины неприязненного отношения к ней свекрови.
Ефросинина замужем за украинским бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает двух детей: дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).
Тимур Хромаев – единственный сын Аллы и Заурбека Хромаевых. Его отец известен как тренер по баскетболу, который после завершения карьеры занялся бизнесом.