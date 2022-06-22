"Это большая трагедия в нашей семье". Ефросинина рассказала о несложившихся отношениях со своей свекровью

Ефросинина: Моя мама всегда говорила: "Взаимоотношения невестки и свекрови зависят от свекрови" Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

"Это большая трагедия в нашей семье, которая не позволяет нам общаться все эти 20 лет [брака]. Это проблема и моего мужа, и моих детей, и близких людей... Ну, не захотела она выстраивать такие отношения, – поделилась Ефросинина. – Моя мама всегда говорила: "Взаимоотношения невестки и свекрови зависят от свекрови". Я много за свои 20 лет брака слышала это от разных людей".

Ведущая заявила, что не знает причины неприязненного отношения к ней свекрови.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube