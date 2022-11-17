"Мурашки по коже!" В сети обсуждают слитый звук с микрофона NK без обработки. Видео

Ранее блогер поделился слитым звуком с микрофона Славы Каминской.
Голос NK подписчиков впечатлил.
"Аж мурашки по коже!" – написала natalya_gorcha.
"Невероятный голос!" – высказалась n.a.t.a.lochka.
"Молодец Настя!" – подытожила elena.95320.
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За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.