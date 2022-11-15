"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке

Каменских: Я действительно считаю украинский язык особенным и невероятно горжусь нашим культурным наследием Фото: kamenskux / Instagram

"Я действительно считаю украинский язык особенным и невероятно горжусь нашим культурным наследием. Поэтому воспевать стихи гениального [украинского поэта] Павла Тычины – это большая ответственность и наслаждение для меня. Надеюсь, что вы почувствовали тот эмоциональный посыл, которым наделена эта песня", – написала она.

Пост Каменских сопроводила снимком, на котором запечатлена в просторном платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Беременна", – заявила подписчица vik3198.

"Шикарная красавица!" – написал sergey_koroliov77.