Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке

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Каменских: Я действительно считаю украинский язык особенным и невероятно горжусь нашим культурным наследием
Каменских: Я действительно считаю украинский язык особенным и невероятно горжусь нашим культурным наследием
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 13 ноября в Instagram поделилась снимком, для которого позировала, скрестив руки перед собой. Певица посвятила пост совместному треку со своим коллегой Артемом Пивоваровым "Там у тополі".

"Я действительно считаю украинский язык особенным и невероятно горжусь нашим культурным наследием. Поэтому воспевать стихи гениального [украинского поэта] Павла Тычины – это большая ответственность и наслаждение для меня. Надеюсь, что вы почувствовали тот эмоциональный посыл, которым наделена эта песня", – написала она.

Пост Каменских сопроводила снимком, на котором запечатлена в просторном платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

"Беременна", – заявила подписчица vik3198.

"Шикарная красавица!" – написал sergey_koroliov77.

Контекст:

Клип на песню "Там у тополі" в исполнении Каменских и Пивоварова можно посмотреть здесь.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: украинский язык, платье, Настя Каменских, певица, певица NK
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