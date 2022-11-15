"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке

"Я действительно считаю украинский язык особенным и невероятно горжусь нашим культурным наследием. Поэтому воспевать стихи гениального [украинского поэта] Павла Тычины – это большая ответственность и наслаждение для меня. Надеюсь, что вы почувствовали тот эмоциональный посыл, которым наделена эта песня", – написала она.
Пост Каменских сопроводила снимком, на котором запечатлена в просторном платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч.
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"Беременна", – заявила подписчица vik3198.
"Шикарная красавица!" – написал sergey_koroliov77.
Клип на песню "Там у тополі" в исполнении Каменских и Пивоварова можно посмотреть здесь.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.