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14 ноября, 2022
 
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32-летняя Дорофеева показала живот

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Дорофеева позировала в полный рост
Дорофеева позировала в полный рост
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 13 ноября в Instagram Stories опубликовала фото, для которого позировала в шоуруме одежды.

Дорофеева предстала в широких брюках с низкой линией талии, кардигане и облегающем топе. На снимке она засветила живот. Певица позировала для фото в полный рост.

В посте певица ответила на вопрос, как с ней встретиться на концерте в Киеве.

Певица посоветовала присоединиться к ее фан-клубу.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото, живот, Dorofeeva
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