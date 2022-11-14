32-летняя Дорофеева показала живот

Дорофеева предстала в широких брюках с низкой линией талии, кардигане и облегающем топе. На снимке она засветила живот. Певица позировала для фото в полный рост.

В посте певица ответила на вопрос, как с ней встретиться на концерте в Киеве.

Певица посоветовала присоединиться к ее фан-клубу.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram