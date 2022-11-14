32-летняя Дорофеева показала живот

Дорофеева предстала в широких брюках с низкой линией талии, кардигане и облегающем топе. На снимке она засветила живот. Певица позировала для фото в полный рост.
В посте певица ответила на вопрос, как с ней встретиться на концерте в Киеве.
Певица посоветовала присоединиться к ее фан-клубу.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.