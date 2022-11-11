"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой

"Моменты", – написал он.

На снимках Цимбалюк запечатлен, в частности, в купе поезда, в тату-салоне. На фото, сделанном в суши-баре, он показал руку женщины, а также совместную прогулку с ней. Лицо своей спутницы актер показывать не стал.

"Такие живые фото", – отметила подписчица liittle_quueen.

Контекст:

Цимбалюк был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022 года сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев. Развод Цимбалюк и Антоненко пока не оформили.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.