49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото

Супруги запечатлены с распущенными волосами. Клум на снимке засветила лицо без видимого макияжа. Клум и Каулитц поцеловались в губы, глядя в объектив камеры.

Модель сопроводила снимок смайлами и символом сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Том Каулитц – участник немецкой группы Tokio Hotel.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки.