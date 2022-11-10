Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2022
 
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49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото

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Клум старше Каулитца на 16 лет
Клум старше Каулитца на 16 лет
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 10 ноября опубликовала в Instagram совместное фото со своим 33-летним супругом, музыкантом Томом Каулитцем.

Супруги запечатлены с распущенными волосами. Клум на снимке засветила лицо без видимого макияжа. Клум и Каулитц поцеловались в губы, глядя в объектив камеры.

Модель сопроводила снимок смайлами и символом сердца.

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Том Каулитц – участник немецкой группы Tokio Hotel.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки.

Теги: модель, музыкант, Хайди Клум, фото, Том Каулитц, муж, макияж
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