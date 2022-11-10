Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"

"Я был очень голоден и не было совсем еды с собой. Но проводник предложил то, что сам приготовит. Если я не против", – написал он. Dantes сопроводил пост эмодзи с символами сердец и огня и отметил аккаунт компании "Укрзалізниця".
На фото -- тарелка картофеля с мясом, соленый огурец и черный хлеб.
Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".
Исполнитель после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык. Он дает благотворительные концерты в пользу Украины.
Dantes заявлял, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.