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10 ноября, 2022
 
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Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"

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Dantes: Я был очень голоден и не было совсем еды с собой
Dantes: Я был очень голоден и не было совсем еды с собой
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) 9 ноября в Stories Instagram рассказал, как ему в поезде помог утолить голод проводник.

"Я был очень голоден и не было совсем еды с собой. Но проводник предложил то, что сам приготовит. Если я не против", – написал он. Dantes сопроводил пост эмодзи с символами сердец и огня и отметил аккаунт компании "Укрзалізниця".

На фото -- тарелка картофеля с мясом, соленый огурец и черный хлеб.

Фото: vladimirdantes / Instagram
Фото: vladimirdantes / Instagram

Контекст:

Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".

Исполнитель после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык. Он дает благотворительные концерты в пользу Украины.

Dantes заявлял, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.

Теги: Украина, Укрзалізниця, хлеб, поезда, украинцы, Владимир Дантес, певец, музыкант, фото, мясо, поезд, Dantes, картофель
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