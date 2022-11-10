Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"

Dantes: Я был очень голоден и не было совсем еды с собой Фото: vladimirdantes / Instagram

"Я был очень голоден и не было совсем еды с собой. Но проводник предложил то, что сам приготовит. Если я не против", – написал он. Dantes сопроводил пост эмодзи с символами сердец и огня и отметил аккаунт компании "Укрзалізниця".

На фото -- тарелка картофеля с мясом, соленый огурец и черный хлеб.

Фото: vladimirdantes / Instagram