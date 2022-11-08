Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
Новости

Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макаревича в РФ признали "иноагентом"
Макаревича в РФ признали "иноагентом"
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 7 ноября в Facebook поделился своими размышлениями.

"Иногда случается, что вокруг хорошего человека собирается всякое говно. Но никогда вокруг говна не собираются хорошие люди", – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid028yfALALUJgr9RzQ9F98LjTdZY6wLoYCqiEaChnwQAM2vs491CBtiAZn6bFNRpRwJl

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Теги: Россия, Андрей Макаревич, Машина времени, музыкант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
Алеся БАЦМАН
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Елена ПОСКАННАЯ
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 